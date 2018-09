BIVŠI MINISTAR I UČESNIK PAROVA OTVORIO DUŠU: Bio sam uz Cecu kad su je svi napustili!

Zoran Novaković, pomoćnik ministra energetike u vladi Mirka Marjanovića od 1995. do 2000, od pre desetak dana je učesnik sedme sezone "Parova", na iznenađenje mnogih koji ga poznaju iz najmračnijeg perioda ove države.



Čovek koji je važio za moćnika i uticajnu osobu, uglavnom iz senke, odlučio je da progovori i otkrije mnoge tajne o kojima ćuti dve decenije. Nije pronašao bolji način da to uradi, nego da uđe u rijaliti. U intervjuu za Kurir Novaković kaže da nije srećan zbog svoje odluke da uđe u "Parove", ali naglašava da nije imao drugog izbora.

- Dugo su me ubeđivali, a onda sam i sam shvatio da ovo mogu lepo da iskoristim jer je mnogo gledano. Ne zbog novca, to me ne zanima. Jedino što želim je da ispričam šta se sve radilo devedesetih, a šta se sada radi. Da napravim paralelu, mislim da će ljudima biti jasnije neke stvari.



Kako ste ušli u politiku?

- Doveden sam u ministarstvo da razvijem proizvodnju uglja u Kostolcu, bila je teška kriza u to vreme. Imao sam veliku odgovornost, posle je došlo bombardovanje i tada sam imao još više posla, pogotovo na Kosovu, gde sam imao i ratnu komandu.



Bili ste prijatelj sa Slobodanom Miloševićem?

- Kao prvo, on je meni bio komandant i šef države, pa tek onda prijatelj. Ponosan sam što sam bio deo države čiji je on bio komandant. Sve ću to ispričati u "Parovima", svedok sam istine koja mora da se ispriča. Milošević je bio dobar državnik, iza toga stojim.

Šta ćemo još čuti od vas iz tog najmračnijeg perioda ove države?

- Mislim da je danas mračnije vreme. Tada su službe bile veoma jake, mislim na one službe koje štite državu, vojska je bila jaka takođe. U svakom sistemu ima korupcije, nepoštovanja zakona i u tome nema ništa sporno. Ali mislim da devedesetih nije bilo ovih privatizacija, pljački građana i toga slično.



A da li je bilo kriminala?

- Toga uvek ima. Devedesetih ga je bilo manje nego danas. Svoje reči mogu da dokažem. Odgovorno to tvrdim, lično sam učestvovao u razbijanju jedne od najjačih kriminalnih grupa kakva je bila energetska mafija, to je bilo u vreme kada sam ja bio poslanik. Zbog toga sam ušao u sukob s tadašnjim ministrom kojeg je kasnije smenio Zoran Đinđić.

Šta ćete još otkriti iz tog perioda?

- Pričaću i o čuvenom sukobu Željka Ražnatovića Arkana sa bivšim ministrom policije Vlajkom Stoiljkovićem. To će biti vrlo zanimljivo za gledaoce, kao i priča o tome zašto je nestalo struje na nekim važnim utakmicama, poput one kad su Srbi i Hrvati igrali prvi put posle rata.



Jeste li bili bliski sa Cecom, Arkanovom udovicom?

- Jesam, na neki način. Učestvovao sam u organizaciji njenog koncerta na Ušću 2006, kada uz nju nije bilo nikoga. Pomogao sam joj koliko sam mogao.

Šta ste radili kada su vas proterali iz politike?

- Bio sam u nekim upravnim odborima, a onda sam odlučio da odem za Rusiju, gde sam doktorirao i postao član Akademije nauka. Po povratku u Srbiju, bio sam učesnik u privatizaciji NIS, energetskom sporazumu i još mnogo toga.



Da li ciljate na pobedu u "Parovima"?

- Ne, ja sam ipak ovde najstariji. Pomoći ću ovim mladim ljudima kako energetski da se odupru najvećim izazovima koji su pred njima. Oni se eksponiraju do te mere da je to bolno. Ja sam porodičan čovek, imam ćerku i sina, ponosan sam na njih jer su u nekoj drugoj dimenziji.

