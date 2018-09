ŽESTOK UDARAC! VIDI SE IZ AVIONA DA JE GEJ! Škorićeva bez dlake na jeziku o Milanu Stankoviću: Ništa drugo nisam ni očekivala OD NJEGA! (VIDEO)

Folk zvezdi Miri Škorić uopšte nije čudno što je Milan Stanković uslikan na gej plaži Mar bela u Španiji. Štaviše, pevačica kaže da se iz aviona vidi da je on gej.



"Videla sam naslovnu stranu Kurira, jer svaki dan čitam vaš list. To što je bio na gej plaži me nije iznenadilo. Ništa drugo nisam ni očekivala od njega. To se vidi iz aviona! Biti gej je okej. Šta drugo da kažem. Mi smo moderna zemlja. Znam za taj festival i da tamo u muzici, suncu, koktelčićima uživaju gejevi. Iskreno, nemam ništa protiv toga. Neka se ljudi druže. Svako ima pravo na svoj muzički izbor", rekla je pevačica.



Kontaktirali smo i Milanovu nekadašnju devojku Radu Manojlović kojoj smo detaljno objasnili zašto je zovemo, ali ona kratko poručila da nema komentar.

Podsetimo, bivša zvezda "Granda" uhvaćena je na poznatom festivalu Circuit, koji je namenjen nudistima homosekualnog opredeljenja. Prema rečima našeg izvora koji se tom prilikom zatekao u pevačevoj neposrednoj blizini, on je na plažu stigao sa dva prijatelja nešto posle podneva i prepustio se letnjem uživanju. Stanković se nije dugo zadržavao na ovoj plaži, već je posle sat vremena otišao na drugo mesto. Njemu uopšte nije bilo prijatno kada smo ga pozvali za komentar pa je poručio da ga tokom cele karijere dovode u kontekst da voli isti pol.



"Da li ste normalni?! Neću da komentarišem gluposti, nije ni prvi ni poslednji put da me maliciozno dovode u taj kontekst", bilo je sve što je Stanković rekao.

Poznati gej aktivista i novinar Predrag Azdejković kaže da je Milan dobrodošao na "Paradi ponosa".



"Znate onaj slogan što se više puta koristio: 'Na Prajd se ne zove na Prajd se dolazi'! Tako da, pevač slobodno može da dođe sam od sebe. Međutim, video sam jedan interesantan komentar na Tviteru, apropo vaše naslovne strane: 'Milane, šta ćeš na gej plaži'? Pa je neko na to dopisao 'Šta će pop u crkvi'. Bilo bi fino da dođe da otpeva nešto", rekao je Azdejković i dodao: "Taj festival je gej muzički festival, nešto kao gej Egzit koji je ogroman. Barselana samo od njega zaradi 2, 3 miliona evra jer se cela evropa sjati tamo. Postoji poseban Circuit za gejeve i poseban za lezbejke i oni su fizički odvojeni. Svi su polugoli jer se žurke dešavaju na bazenima. Možda je Milanu lepa muzika, pa je zbog toga otišao. Međutim, on može da snimi pornić kao Severina, ali mi njemu i dalje nećemo da verujemo. Eto, dotle je došlo", rekao je Azdejković.

Reagovanje

Ljuba Perućica

Nemam ništa protiv

"Svako ima prtavo na svoj živo. ako je njemu lepo da seto provodi, ja nemam ništa protiv".

Topalko



Može da ide gde hoće



"Milana nisam video pet godina. I ja da sam tamo otišao, možda bih greškom zalutao koliko sam u orjentaciji loš. Treba mi vodič. E, sada, svako ima pravo da ide gde god želi, on je dobar momak i to je najvažnije".

Indi

Milan je u svetu

"Milan je velika zvezda. To gde je on bio je svet, mi smo u Srbiji. Dakle, Milan je u svetu. Ja podržavam gejeve, a ne podržavam pedere. Ako je on bio na na gej plaži, nemam ništa protiv toga. Bilo bi glupo da je na strejt plaži, a da je gej".

Petar Mitić



Ne zanima me šta je

"Imam drugare koji se dugo kockaju, a ja nikada nisam bacio kocku. To što je on bio na gej plaži, ne znači da je to njegovo opredeljenje. Ali i da je to što pričaju je samo njegova stvar. Milana cenim i njegovo seksualno opredeljenje me ne zanima".