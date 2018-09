ABRONOŠA: Pipi smestila otkaz švalerki svog muža

Prva ličnost je jedna voditeljka, zvaćemo je Pipi, koja se udala za bogatog naslednika i ništa joj u braku nije falilo. Svaku zamisao joj je suprug rado ispunjavao, ali je vremenom uvideo da je ona s njim samo iz koristi, pa je osveženje pronašao u dosta mlađoj devojci, koja je, zamislite, voditeljkina koleginica. Njih dve su se i družile, a kad je saznala za prevaru, Pipi je bila odlučna u nameri da napakosti bivšoj drugarici. Pošto su Pipi i koleginica tada radile zajedno, iz petnih žila je pokušavala da namesti otkaz ljubavnici svog muža, u čemu je i uspela. Naravno da se Pipi nije zadovoljila samo time, nego je od supruga zahtevala i da je finansijski obezbedi ako bi nekad poželela da se razvede od njega, na šta je on, mučenik, morao da pristane.



Druga priča tiče se jedne naše glumice u zrelim godinama. Ona je ranijih godina švrljala s poznatim facama, ali je jedno vreme provela sa izvesnim biznismenom, i to dok je bila udata. Glumica je odmah pala na njegov šarm, ali i pare. Dugo joj je biznismen poklanjao skupocene stvari i nakit, a ona je često pristajala na razne bizarnosti tokom njihovih odnosa. Jednom joj je predložio nešto što je ona prihvatila bez razmišljanja. Želeo je da urinira po njoj tokom seksa, na šta se glumica nije bunila, a razlog je vrlo lako pogoditi. Zauzvrat joj je obećao stan u elitnom delu Beograda. Na kraju, njoj se toliko osladilo to njihovo međusobno „darivanje“ da je čak i sama navaljivala da isprobavaju još bizarnije stvari u spavaćoj sobi. Naravno, nije bila naivna... Koristila je sve te prilike kako bi joj ispunjavao hirove, a on je bio veoma široke ruke.

