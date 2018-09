ĆUTIM I ČEKAM! DRAGANA MIRKOVIĆ ŠOKIRALA: Ti ljudi nisu bili fer prema meni... Jedva čekam da se povučem sa scene, da više nikome NE SMETAM!

Pevačica Dragana Mirković ističe kako se tokom bogate karijere uvek trudila da bude fer, ali da nije uvek nailazila na ljude koji će joj uzvratiti istom merom.

"Ljudi koji rade kod mene znaju da se trudim maksimalno da ispoštujem sve kolege, pa čak u tome i preterujem. Ali, ako ja nekome smetam, to sigurno nije do mene. Ja sebe uvek preispitujem da li sam negde nešto pogrešila, nikada mi nije problem da se izvinim, jer smatram da je to veličina, to nije minus. Nažalost, nisam imala potrebu da se izvinim. Ja bih volela da ja više ja grešim, a ne drugi. Mnogo me boli to saznanje da neko nije prema meni onaj kakav ja mislim da bi trebalo da bude. Jedva čekam da se povučem i više nikome ne smatam", rekla je ona u "Glamur specijalu" i dodala da o mnogim stvarima o svojim kolegama ćuti, te strpljivo čeka da određeni sami shvate da su pogrešili.

"Ja sam osoba koja ćuti, čeka i dočeka da ti ljudi shvati da nisu bili fer prema meni. To ćutanje je bolno je, priznajem. Ali, nemam problem s tim. Mnogo bi veći problem kad bih progovorila. Ne bih volela da mi se to govori, da moram da progovorim, jer bih morala da govorim o ružnim stvarima", zaključila je Dragana.

