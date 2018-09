EKSKLUZIVNI INTERVJU SLOBE RADANOVIĆA ZA KURIR: Mogao bih sebe da vidim sa njom! Želim da mi Kija rodi decu!

Slobodan Radanović kaže da i dalje ne može da se oporavi od učešća u rijaliti šou-programu "Zadruga", zbog kojeg je bio razapet na stub srama jer je javno prevario sada već bivšu ženu Kristinu Kiju Kockar s Lunom Đogani.

U intervjuu za Kurir, pevač priznaje da ga blogerka više emotivno ne zanima, ali da bi voleo da mu bivša jednog dana rodi decu.



- Nikad ne znate šta nosi dan, a šta noć. Kroz neki period od pet, deset godina, kada prođe vreme i preležimo sve dečje bolesti, možda se i to desi. Mogao bih opet da budem s njom. Mogao bih da vidim sebe s njom. Za to treba vreme. Voleo bih da bude majka moje dece, što da ne.



Da li ti je žao i što si obrukao i roditelje?



- Ne smatram da sam ih obrukao, oni me podržavaju u svakoj odluci, a kada ostanemo u četiri zida, otvoreno mi kažu svoje mišljenje o svemu. Kada sam izašao, nijednu neprijatnu situaciju nisam doživeo, čak ni od nepoznatih ljudi. Zabolelo me je to što su roditelji sve mnogo gore podneli od mene. Najteže mi je palo to što sam saznao da mi je majka završila u bolnici. Oni su stari ljudi i znam koliko su emotivni, krhki i slabi na mene.



Da li si zaista bio zaljubljen u Lunu ili je to bila samo seksualna strast?



- Iskreno sam bio zaljubljen u nju. Nikada sebi ne bih dozvolio sve ono da emocije nisu bile jake.

foto: Printscreen/Youtube



Kakav si ti to muškarac kad si brak izgubio zbog trenutka slabosti?



- Jao, ne znam šta da vam kažem.



Ali ti si trenutno najpoželjniji muškarac. Kažu da su čak žene zbog tebe počele da vole neverne muškarce.



- Ja prvi put čujem da žene to vole. To je loša poruka za muškarce. Treba činiti ispravne stvari i ići svojim srcem, a ljudi nekad pogreše. Poruka je da svoje probleme i nesuglasice reše na vreme.



To znači da si Kiju prevario kao rezultat lošeg brak koji si imao s njom.



- Verovatno da da. Sigurno sam bio neispunjen čim sam sebi dozvolio da to uradim javno. Zato čovek treba da podvuče crtu i krene napred.



Ispalo je da ni ona tebi nije bila verna.



- Moguće, ali ja je nikad nisam uhvatio na delu.



Kakve žene sada kao slobodan čovek voliš?



- Trenutno o njima i ne razmišljam, ali želim da imam osobu koja će me bezuslovno voleti, koja će razumeti moj posao, koja neće da mi glumi ludilo.



Je l' više nećeš da varaš?



- Sada sam slobodan čovek i mogu da šaram, a kada budem imao pravu devojku pored sebe, to sigurno neću da radim. Dosta me ljudi pita da li će mi ta žena verovati. Možda zasad imam hendikep i samim tim, ako budem video da mi ona veruje, onda ću znati da zaslužuje moje poštovanje. Recimo, kod žene najpre primetim kosu i oči i na osnovu toga tačno vidim kakva je ona osoba, da li vodi računa o sebi, a u muškom smislu volim grudi i zadnjicu. Da, zadnjicu obožavam kod žene.

foto: Printscreen/Instagram



Sigurno dobijaš ozbiljne emotivne ponude.



- I od muškaraca i od žena. Ne znam kako mogu da imaju toliku slobodu da mi šalju gole slike i snimke.



Kada si poslednji put imao seks.



- Hm... juče ili prekjuče... Šalim se, ne želim da odgovorim. Seks ne mogu da imam ako ne osetim neku privlačnost. Neću da kažem da sam probirljiv, ali vrlo sam osetljiv na te stvari.



Da li bi sve ponovio?



- Ne bih. Ne postoji ni ponuda zbog koje bih se ponovo upustio u sve to. Pre bih u zatvor nego u rijaliti.



Da li ti je krivo što s Lunom bar u spoljnom svetu nisi imao seks?



-Nije. Sve je to tako trebalo da bude i da se završi.



Podrška

Kija ima sluh i talenat Kija je postala pevačica, iako neke tvoje kolege kažu da nerazumljivo priča.

- Ona se super snašla. Muzika je danas takva da postoji mnogi žanrova i da mnogi ljudi pevaju, a nemaju sluha. Kristina ima sluha i talenat. Čak je i kod kuće pevala, bio sam na njenom nastupu i prijatno sam iznenađen.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir