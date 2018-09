NAKON TRI DECENIJE SNEŽANA DAKIĆ UDARILA ŠAKOM O STO: Blokirala sam sve besposlene i neuspešne koji MRZE one koji su uspeli!

Snežana Dakić već tri decenije deo je medijskog neba, a na pitanje da li će na poseban način to obeležiti kaže:

"Razmisliću o tome. To će svakako isprovocirati hejtere i one pakosne da kažu: 'Šta ću ja više u medijima kada sam ionako baba i zašto se više ne povučem.' Da ne pravim komplekse gorima od sebe, koji ne znaju posao i stvarno nisu dorasli javnoj reči. Na sreću, neuporedivo je veći broj onih koji poštuju moj rad. Ranije sam se zaista mnogo nervirala kada pročitam neistine o sebi u novinama i na portalima i imala sam želju da objasnim šta je istina. U poslednje vreme nije se ništa ružno ni pisalo, zaista, a nema ni povoda. Pojave se zluradi komentari na društvenim mrežama, ali to pišu besposleni i neuspešni ljudi koji nisu imali hrabrosti da pokušaju da urade nešto od svog života, nego mrze ljude koji su uspeli, i to iz svojih soba i sa anonimnih profila. Takve jednostavno blokiram, ne polemišem".

Ne postoji onaj ko nije bar jednom nije gledao kultnu emisiju "Život u trendu". Trenutno, Snežana vikendom uređuje Jutarnji program na Hepiju, vodi i emisiju "Ko o čemu" a priprema još jednu čiji je radni naslov "Promena", koja će se prikazivati u novoj programskoj šemi na Ženskoj TV.

"Mnogi me pitaju zašto sam posle 22 godine prestala da radim 'Život u trendu', jer kažu da im nedostaje takva emisija. Skoro svi ljude koji daju intervjue su prošli kroz moju emisiju i bila mi je potrebna promena. Zato mi je poziv da osmislim program Ženske TV pre tri godine bila izuzetna prilika da odem u drugi vid lajfstajl programa. Malo sam se umorila od intervjuisanja poznatih, a to je ono što naši mediji danas traže. Mislim i da su se poznati ljudi umorili od nas novinara i od mnoštva televizija, tako da mnogi od njih koji su nama interesantni - ne daju intervjue ili daju veoma retko. Da bi mi posao i dalje bio izazov, prošle godine sam prihvatila i poziv Hepija da uređujem njihov Jutarnji program vikendom. Bio je to dobar otklon u drugi vid novinarstva, u informativni program", izjavila je Snežana pa dodala da joj promena izuzetno znači, bilo da je poslovna ili privatna. Priznaje da se na nju nije lako privići, ali da je uvek dragocena i neminovna.

"Nekad ljudi ne shvataju da ne može sve da ide glatko i onako kako smo mi zamislili. Ali to je pitanje zrelosti. Mislim da sam sada u životnoj fazi kada sam svesna da sve zavisi od mene".

foto: Damir Dervišagić

Inače, Snežana je majka dvanaestogodišnje devojčice Laure, za koju kaže da zasad ne izražava želju da postane novinarka, ali da je vrlo elokventna. Otkriva i da zasad ne razmišlja da ponovo izgovori sudbonosno "da", ali da se drži one stare - nikad ne reci nikad.

"U ovom trenutku nema naznaka da bi tako nešto moglo da se desi, ali pustićemo da nas život prijatno iznenadi. Ljubav dolazi onda kada joj se najmanje nadaš i kada prestaneš da je očekuješ. Da budem iskrena, ja sam prestala da je očekujem i ne razmišljam o zaljubljivanju. U moru muškaraca, kad ih vidim, meni je prosto zamorno da pokušavam da detektujem koji je taj koji bi se meni dopao. Zaista, već jako dugo mi se niko nije svideo", zaključuje ona.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Blic/Foto: Marina Lopičić)

Autor: Kurir