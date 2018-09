ČABARKAPA BRUTALNO OSUO PO SUBOTIĆEVOJ, LJUBI I DAVIDU: Njih dve su prostituke, Aleksandra je tek sada gotova! On je botoksirani pe.erčić!

Pošto je odbačena krivična prijava koju je Aleksandra Subotić zbog navodnih batina podnela protiv oca svog deteta Aleksandra Čabarkape, a on pušten iz pritvora, on razmišlja da prihvati ponudu i uđe u "Zadrugu 2".

“Aleksandra može da laže i da prijavljuje mog muža, ali pravda je ipak bitnija, sve protiv njega je odbačeno jer ništa nije ni uradio. On nikada ne bi digao ruku na nju, a ona ga predstavlja kao monstruma. Pokušava svim silama da mu smesti razne gluposti, ali on zaista nema veze sa tim, svedoci su rekli svoje, dokazi su tu, a ona sve to čini kako bi ga sprečila da uđe u rijaliti. Boji se da će on pred kamerama izneti sve što zna i o njoj i o celoj njenoj porodici, a da li će ući, to ćete već videti. Dosta su svi oni uzimali pare preko imena mog muža, pa svi znate da su oni postali poznati zahvaljući Aleksandru Čabarkapi", kaže supruga Klaudija, a Čabarkapa objašnjava:

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

"Ja ne mogu da verujem na šta je sve Aleksandra Subotić spremna! Pa ona i njena majka su dve obične fuk.e. Prvo, na šta liče njih dve, to je strašno! One su bile moja prolazna stanica, a što se tiče toga na koga liči Aleksandrino dete, pa potrebno je bar 100 uzoraka da bi se utvrdilo čije je. Sva moja deca su priznata i žive gde im je i mesto, pored mene. Nek je svako dete živo i zdravo, pa i njeno, jer dete nije krivo ni za šta. Ja sam bio u pritvoru 19 dana ni zbog čega i sada nemam razloga da se krijem. Aleksandra je tek sada gotova jer dobija krivičnu prijavu zbog lažnog svedočenja, lažnog prijavljivanja i davanja lažnog iskaza. Utvrđeno je da je lagala i sada će je sud kazniti. Neka bude i uslovno, nije to teško krivično delo da bi otišla u zatvor, ali sada imam papir, crno na belo da je lagala."

Aleksandar je osuo po Aleksandri tvrdeći da traži alimentaciju za dete.

foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

"Ona mi je, ku.vetina, tražila pare za dete! Traži alimentaciju za pet godina unazad i zato me je napala! Ma na to su je nadgovorili otac i stric, koji se kao pi.kice uplaše kad me vide i pobegnu. Aleksandra je izdajničke krvi, ona je prodala prvo majku, pa oca, pa celu familiju! I šta ja treba od nje da očekujem? Njena majka i ona nemaju drugo zanimanje, one su ku.ve! Blaže rečeno – prostitutke", rekao je i osvrnuo se i na Davida Dragojevića:

"Pre nego što sam uhapšen ja stvarno nisam imao ništa protiv njega, ali kada su me uhapsili, on je na društvenim mrežama napisao kako pravi muškarci ne biju žene! Pa pi.ka ti materina, ti si, bre, buljaš jedan! Botoksirani pede.čić koji u 29 godina radi botoks, pa će u 50. biti kao šar-pej. Ma taj rijaliti u kojem su oboje bili mi je samo zlo naneo, i u zatvoru i u životu."

foto: Printscreen/TV Pink

Ako uđe u Zadrugu 2, Čabarkapa će napraviti pakao od života i Aleksandri i Ljubi i Davidu.

Kurir.rs/Svet, Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir