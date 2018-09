SLOBI SE NEĆE DOPASTI NJENE REČI: Aleksandra Mladenović stavila tačku na sve, priznala je da li je bila sa pevačem!

Pevačica i nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja Aleksandra Mladenović otvorila je dušu, pa je progovorila o neprijatnoj situaciji koja joj se desila na crnogorskom primorju.

Ona je pričala i o Slobi Radanoviću, sa kojim su je povezivali tokom leta.

"O njemu ništa ne mislim. Nije moj tip. Dečko ima 100 kilograma, ja 53, ne volim kršnije. Jako sam bila nervozna, to me povredilo, jer su me dosta spajali sa raznoraznim muškarcima", rekla je Aleksandra i progovorila o neprijatnosti koja joj se nedavno desila:

"Odem na plažu, čovek krene za mnom, gde god ja odem. Imala sam obezbeđenje koje me je čuvalo dok sam imala nastup. Bila je to neka navalentna izjava ljubavi. Tipa da će mi kupiti sat i ostalo, glupe i nepristojne ponude."

