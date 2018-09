ANABELA NAPRAVILA SKANDAL UŽIVO U EMISIJI: Dušica je izbacila iz studija, a sad progovorila o njenom ponašanju! Atijasovoj se neće svideti (VIDEO)

Dušica Jakovljević, voditeljka Zadruge, u prošloj sezoni je iz studija izbacila Anabelu Atijas jer je, kako je rekla, bila nepristojna.

"Mnogo sam popustljiva prema učesnicima i članovima njihovih porodica", rekla je Dušica, a onda se osvrnula na skandal uživo kada je izbacila Anabelu Atijas iz emisije.

"Ja sam razumela Anabelu, ipak je njeno dete bilo unutra, ali neke granice moraju da se poštuju. Ona nije neko ko je od juče na televiziji. Ima ogromno iskustvo, ali tako bi prošao bilo ko ko se petlja u vođenje moga programa, bilo da je neko sa strane, bilo da je član ekipe. Prosto ne može da se meša i to je to, to je prvo nepristojno. Razuzumem i strasti i bes i ljutnju,a li ajde da zauzdamo te strasti", rekla je voditeljka.

