BILA ZVEZDA 90-IH, MIS JUGOSLAVIJE: Preživela tragediju, mesecima nije izlazila iz kuće, a ovaj ZELENAŠ joj je finansirao albume

Andrijana Dabetić Anči tokom devedesetih godina prošlog veka bila je jako popularna počevši od toga da je 1994. godine bila izabrana za Mis Jugoslavije, pa do toga da je snimila čak šest muzičkih albuma.

Povukla se sa scene i posvetila sinu, a ono što je do danas ostala misterija je ime oca, budući da Anči nikada nije htela da ga otkrije.

"Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje..." izjavila je Andrijana svojevremeno za "Svet".

Debetićeva je pre nekoliko godina postala deo rijalitija "Parovi", a ukućani su odmah pokrenuli temu čuvenog "gazda Jezde", odnosno bankara Jezdimira Vasiljevića, koji joj je posebno bio naklonjen.

"Znam da ste bili prijatelji, ne znam da li ste bili u emotivnoj vezi, ne mogu da tvrdim. Ali siguran sam da imate nekretnine na vaše ime, kao i bunde i skupoceni nakit", rekao je Milutin Radosavljević Mili, dok je Anči samo potvrdila da joj je Jezda finansirao albume i spotove, poričući emotivnu vezu.

