ABRONOŠA: Folkerka se drogira pod stare dane

Dragi moji, kako sam i obećala, danas vam donosim nove sočne priče sa estrade.

Prva priča tiče se jednog našeg glumca, zvaćemo ga Zlatna koka, tačnije njegove supruge Dame. On se našao u velikom čudu kada su do njega došle priče da ga supruga vara. Dok on obilazi regionalna pozorišta u kojima igra u predstavama, njegova žena obilazi Beč. I to s ljubavnikom. Pošto uglavnom ništa ne radi, njoj je zanimanje da troši njegove pare. Iako je u godinama, njoj to nije smetalo da nađe malo mlađeg ljubavnika koji živi u Austriji, a kojeg je upoznala preko prijatelja svoje dece.

Nije da ni glumac ne švrlja okolo, ali dok njega stavljaju na stub srama zbog neverstva, njegovu suprugu sažaljevaju. Njoj se toliko osladila uloga prevarene žene da je počela i u društvu tako da se ponaša, a zapravo je i ona našla istu zanimaciju kao suprug. Stalno čašćava svog mlađeg švalera poklonima koje pazari od para svog muža bez imalo griže savesti. Kada je naš glumac potvrdio svoje sumnje, predložio joj je da ostanu formalno u braku kako ne bi pukla bruka, ali da svako pronađe sreću na drugoj strani. I tako je i bilo!



Druga ličnost o kojoj vam pišem ove srede jeste naša folk pevačica, zvaćemo je Mala, koja je već zašla u šestu deceniju. Pošto je u klimaksu, proradili su joj hormoni, pa se ponaša kao klinka. Tako je rešila da proba opijate, ali je malo više preterala. Pevačica je počela sve češće da vuče crte, pa to radi i pred prijateljima. Oni su mislili da je u pitanju samo zezanje i da će prestati, međutim, ona se ozbiljno navukla. Sada redovno nabavlja narkotike, a nedavno se toliko predozirala da je završila u bolnici. Samo hitnom intervencijom lekara uspeli su da je spasu, inače je moglo da bude fatalno.

Jedva je izvukla živu glavu, a ni čitava situacija nije joj pomogla da shvati da postoje greške koje se ne ponavljaju. Mala je nastavila po starom jer ne želi da se odrekne poroka, iako joj je savetovano da poseti neki centar za odvikavanje. Pevačica je nakon izlaska iz bolnice zvala doktore kako bi ih ubedila da se slučaj ne prijavljuje, kao i da informacije ne dođu do medija.

Drugari, ja sada nastavljam potragu za novim pikanterijama iz života naših poznatih ličnosti o kojima se govori samo po ćoškovima, a koje jedva čekam da podelim s vama naredne srede. Ljubim vas!

Kurir.rs / Foto: Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir