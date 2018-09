KEBU JE UPLAŠILA SITUACIJA IZ PROŠLOSTI A TAKO JE MORALO DA BUDE! Pevač danas ima važnu poruku za JEDNU ŽENU (FOTO)

Dragan Kojić Keba čestitao je rođendan svojoj supruzi Olji na društvenoj mreži Instagram i otkrio koliko mu znači u životu.

"Na tebe sam slab...Srećan rođendan, moja ljubavi", napisao je Kojić uz fotografiju na kojoj pozira sa Oljom.

Podsetimo, Keba i Olja su u braku 38 godina i imaju dvoje dece Natašu i Igora, dok pevač ima jedno vanbračno dete.

"Bila je vrlo mlada, imala je svega sedamnaest godina kada smo se zavoleli. Posle nekoliko meseci zabavljanja, setio sam se jednog svog sna koji me je ozbiljno uplašio. Sanjao sam Oljin lik i kako baš njome treba da se oženim. Valjda je to neka magija, metafizika... Definitivno nismo sami na ovom svetu i nije ovo jedini život. Ipak, sve što se desi, tako je moralo da bude. Uz to, kad sam se oženio, imao sam tremu i pitao se šta ću raditi s jednom ženom ceo život. Od tada su prošle 38 godine, a može još 320 da ih ode, biće isto. Iskreno se volimo, a sve ostalo je u Božjim rukama", rekao je jednom prilikom Dragan.

