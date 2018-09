MARINA VISKOVIĆ O KARIJERI, LJUBAVI I SUZAMA: Najviše me bolelo kada sam pristajala na OVO!

Poznata pevačica Marina Visković je odgovarala na pitanja čitalaca, te otkrila mnogo toga zanimljivog.

Pisalo se da ste na završnoj godini psihologije, da li ste diplomirali?

- Nisam diplomirala još uvek, jer sam ove godine svoju pažnju posvetila albumu. Želela sam da dam 100 odsto sebe, ali obećala sam da ću i fakultet da završim, a sebe retko kada razočaram.

Šta vas je najviše bolelo u životu?

- Najviše me je bolelo baš to kada sam sebe razočarala i kada sam pristajala da realnost bude drugačija od slike koju imam o sebi, retko, ali dešavalo se. Vrlo sam emotivna, pa često plačem, to mi je došlo sa godinama. Boli me kada vidim bolesnu decu i životinje, to je najtužnije.

Kakav je osećaj kada se nalazite u cipelama tridesetogodišnjakinje?

- Meni godine zaista nisu važne i mislim da nikada neću biti stara jer u sebi svaki dan negujem to dete koje razmišljanjima ide čistom dušom bez nametnutih programa i bez tendencije da vidi bilo šta drugo osim čiste dobrote u ljudima. Znam da je to teško, ali uspešno se borim sa svim nedaćama. Kalendarski prag tridesetih je sjajan zato što više cenim svoje vreme, ne kažem da sam pametnija. Idem srcem uvek, ali iskusnija jesam, i to je blago.

Priželjkujete li da se ostvarite u porodičnom smislu? Deca, brak?

- Porodica je za mene svetinja. Želim srećnu porodicu punu ljubavi, pažnje, razumevanja. Obožavam decu i životinje.

Koliko si puta u životu oprostila prevaru?

- Kada sam bila mlađa dešavalo se da se zamlaćujem tim stvarima, sada me uopšte ne zanima. Moju pažnju okupiraju druge stvari, i ako me neko prevari, sigurna sam da mnogo gubi, jer ja znam koliko vredim.

Mnoge vaše kolege sanjaju o životu u inostranstvu, u nekom životnom momentu da li biste napustili zemlju?

- Volim Srbiju, moj posao i život ovde, tu mi je porodica, društvo, ceo moj život. Mada obožavam more, pesak i sunce. Želja mi je od malena da živim na nekoj obali, gde ću da nosim lepršave haljine, da mi bude prirodna i kovrdžava kosa, da ne nosim štikle i da idem bosa. Za to je možda kriva moja umetnička i slobodna duša, koja me veoma često baca van granica trenutne realnosti, ali nikad se ne zna, takav mi je horoskop, Ribe-Rak.

Kurir.rs/Scena, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir