SAMO U TRAVELLAND-U: TOKOM SEPTEMBRA GRČKI HOTELI DOSTUPNI I PO DUPLO NIŽIM CENAMA!

Sitonija, središnji prst Halkidikija, je većini posetilaca najprivlačnija. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi.

foto: Promo

foto: Promo

Veliku atrakciju čine luksuzni hoteli sa pet zvezdica Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva hotela u sklopu su ogromnog kompleksa izgrađenog na oko četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Kompleks ima sopstvenu marinu, oko dva kilometra dugu plžu, kockarnicu, terene za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, SPA, heliodrom, kongresni centar, pozorište, amfiteatar, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, a la cart restorane, ronilački, jahački i jedriličarski klub, sadržaje za najmlađe, bazene kao i brojne druge sadržaje. Hoteli se mogu pohvaliti prostranim, luksuzno opremljenim sobama koje pružaju izvanredan osećaj udobnosti. Tokom septembra Sithonia hotel dostupan je po cenama nižim i do 57%, a Meliton hotel po cenama sniženim do 50%.

foto: Promo

foto: Promo

Na Sitoniji, u mestu Psakoudija, na samoj plaži smešten je hotel Cronwell Sermillia sa 5 zvezdica. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom. Sve sobe imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, klimu, mini bar, sef i fen za kosu. Idealno je mesto za porodice sa decom. Uz fenomenalnu akciju agencije „Travelland“ dve odrasle osobe i dva deteta uzrasta do 11 godina mogu ostvariti sedam noćenja po ceni već od 545€!

foto: Promo

foto: Promo

U olimpskoj regiji, na 35 km udaljenosti od mesta Katerini smešten je prelepi hotel Cronwell Platamon Resort 5*. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m². Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sobe su udobne, prostrane i elegantno uređene, a usluga je na vrhunskom nivou. Sve pogodnosti ovog hotela tokom septembra dostupne su po cenama nižim i do 50%!

foto: Promo

foto: Promo

Odličan predlog je Xenios Anastasia Resort sa 5 zvezdica u mestu Nea Skioni, u kome su sve sobe sa klima uređajem, satelitskom televizijom, internet konekcijom, mini barom, sefom i fenom za kosu, a za koji trenutno u ,,Travellandu” važe popusti od čak 47%!

Iz bogate ponude u letovalištu Hanioti „Travelland“ izdvaja jedan luksuzni hotel iz kategorije četiri zvezdice. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, a od ostalih sadržaja tu su moderna konferencijska sala, servis za pranje veša, menjačnica, rent-a-car, masaža, punkt sa sportovima na vodi, TV sala, stolovi za stoni tenis i još mnogo toga. Prostrane i klimatizovane sobe, opremljene su po najnovijim standardima i svakom gostu pružaju osećaj udobnosti i sigurnosti. Uz aktuelan popust od 37%, dve odrasle osobe i dvoje dece mogu ostvariti 7 noćenja po ceni već od 427€!

foto: Promo

foto: Promo

U letovalištu Hanioti, svega 350 m udaljen od divne plaže, ušuškan je hotel Grand Victoria. Sve pogodnosti mirnog i opuštenog odmora možete uživati po cenama sniženim do 37%!

Na jugu Kasandre, poslednjeg prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paljuri nalazi se hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Hotel je izgrađen u prelepom prirodnom okruženju odakle se pruža pogled na Egejsko more. Izlazi na bajkovitu peskovito-šljunkovitu Kanistro plažu. Raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom, sportskim terenima, brojnim otvorenim bazenima, barovima, restoranima, sadržajima za najmlađe i mnogim drugim. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sapogledom na more ili vrt. Uz „Trvelland-ove“ popuste odmor u ovom hotelu možete priuštiti po cenama sniženim i do 43%.

foto: Promo

foto: Promo

Na prelepom poluostrvu Atos, pred samim vratima Svete gore, stotine zadovoljnih klijenata boravi u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica. Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini, u okolini Uranopolisa i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Sve sobe su prostrane, klimatizovane i imaju terasu ili verandu odakle se pruža pogled na more. Rezervisanjem odmora u ovom hotelu možete ostvariti popust i od 28%.

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Zainteresovani mogu vršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

(Promo)

Kurir

Autor: Kurir