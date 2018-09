IZABELA ZARATILA SA MAJKOM ZBOG BIVŠEG DEČKA: Mama me je izdala! (FOTO)

Izabela Alijoski razočarana je u majku Slađu, koja joj se pridružila u "Parovima" jer je bliska sa njenim bivšim dečkom Nikolom Lakićem.

foto: Printskrin

Najpre se iznervirala kada je njena majka ušla u vilu, a kap koja je prelila čašu jeste njena bliskost sa nekadašnjim fudbalerom, kojeg ona još uvek voli, a koji u ovoj sezoni ima novu devojku Coku. Izabelu je posebno povredilo kada je videla Slađu i Nikolu u prisnom odnosu, dok razgovaraju sami, zbog čega je počela da plače.

foto: Printskrin

- Užasno sam reagovala kada je ona ušla, a dodatno me je iznerviralo što je uopšte pričala sa njim. Ona komentariše moj i Nikolin odnos, a sto puta sam joj rekla da to ne radi. Sada se oni druže, provode vreme sami, i to mi smeta. Meni sve to prosto nije normalno. Ona je otišla kod njega i sedi sa njim kao mentol. Druži se sa njim, a Nikola je mene povredio. Ne želim da je gledam kako se tamo sprda sa njim u sobi, a zna kakav je naš odnos - rekla je Izabela kroz suze.

foto: Printscreen

Ni posle nekoliko sati strasti se nisu stišale, pa je Alijoski nominovala majku da izađe iz vile jer joj je ona kočnica koja je sprečava da bude dobar rijaliti igrač.

foto: Printskrin

- Priča sa ljudima sa kojima ne treba da priča. Obeća da to više neće da radi, a onda ode kod Nikole. Ne znam zašto hoće da bude dobra sa svima u vili, sa mnom će jesti i piti kada se završi rijaliti. Iako je tu ona, osećam se usamljeno, kao da nema nikoga. Osećam se izdano! Nisam ovde toliko aktivna koliko sam bila, upala sam u depresiju, spavam po ceo dan. Loše sam zbog celog odnosa koji se razvio, nisam očekivala takav splet okolnosti. Ne mogu ja za njom da idem i da je moljakam, da joj govorim "smeta mi ovo, smeta mi ono". Teško mi je što je ona ovde, ja sam došla u "Parove" da kidam, i to je to, a ne mogu zbog nje. Nije da me sputava, ali sam više fokusirana na njen boravak ovde, a ne na svoj - rekla je Izabela, a Slađa se nadovezala:

foto: Printscreen/Happy

- Njena nominacija je osnovana, šta da kažem. Malo je nezrelo razmišljanje, ali ako se ona tako oseća, to je to. Ja znam zašto sam ušla u rijaliti, i ona to zna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Marinković ih prozreo

Izabela i Baki će se smuvati foto: Printscreen/TV Happy Osim što se nominujući Slađu solidarisao sa Izabelom, Ivan Marinković prokomentarisao je i njen odnos sa Bakijem B3. Bivši muž Goce Tržan ubeđen je da su denser i učesnica "Parova" u vezi. foto: Printscreen/Happy - Postoji nešto između njih, to je i više nego očigledno, ali Baki pokušava svoje simpatije da krije, mada on je muškarac i od nas iskusnih to ne može da sakrije. Siguran sam da će Baki i Izabela biti zajedno - rekao je Ivan.

Kurir

Autor: Kurir