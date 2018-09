GAGI STAO U ZAŠTITU BIVŠE ŽENE: Skočiću na Andreja zbog Anabele, ona je majka moje dece! (FOTO)

Gagi Đogani spreman je da životom odbrani svoju bivšu suprugu Anabelu Atijas od njenog sadašnjeg muža Andreja Atijasa, kojeg je ona u policijskoj stanici optužila da joj je tokom žučne svađe u noći između utorka i srede udario šamar.

Osnivač dens grupe Fanki Dži u korektnim je odnosima s Atijasovima, te se nekoliko sati nakon skandala čuo s njima jer je bio zabrinut. Bez obzira na sve, on ne dozvoljava da bilo ko digne ruku na majku njegovih ćerki Lune i Nine, zbog čega je s Andrejem obavio dug razgovor.

- Skočiću na Andreja zbog Anabele i maksimalno ću stati u njenu zaštitu. Ona je majka moje dece i uvek će biti. Ne dozvoljavam da je bilo ko vređa. Pokušao bih da rešim situaciju među njima i pomirim ih jer smo zaista u normalnom odnosima. Zvao sam ih posle incidenta. Tačno je da je izbila svađa i da su reagovali kako su reagovali, ali sada je sve OK među njima. Mora proći nekoliko dana kako bi se smirila situacija i zaboraviće se. Anabela se dobro oseća, deca su kod nje. Možda je malo brzopleto reagovala i rekla neke stvari koje nije osetila, ali kasnije se pokajala. S Andrejom sam se čuo takođe. Njega je zabolelo što su ga okarakterisali kao nasilnika, a on to nije. Rekao sam mu da će brzo i to proći. Oni se mnogo vole, to je prava istina - kaže Gagi za Kurir i dodaje da se on ne meša u bračne odnose njegove bivše žene.

- Ja sam tu neutralan. Nije moja stvar da im se petljam u život. Iako se dobro slažemo i redovno viđamo, prosto, ja nemam pravo da zadirem u njihovu intimu i mešam im se, ni kad im je lepo ni kad se svađaju - završava Đogani, za koga je, podsetimo, Anabela svojevremeno pričala da ju je tukao dok su bili u braku.

Bračni par je u utorak na sredu, oko četiri sata ujutro, priveden u policijsku stanicu u Rakovici zbog nasilja u porodici posle prijave jednog komšije. Oko 23 sata u njihovom stanu izbio je skandal kada su se posvađali zbog psa, pa je navodno Sarajlija pevačici udario šamar, nakon čega ga je ona izgrebala po ruci. Ona je u stanici rekla da je on nasilnik i alkoholičar, dok se on pravdao da je ona nervozna jer joj je ćerka Luna u "Zadruzi" i da je postala histerična.

- Jesmo se žešće posvađali, ali batina nije bilo. Ja sam popio i izbila je svađa, a komšije su zvale policiju jer smo bili bučni. Oboje smo bili u policiji i dali izjave - rekao je pevačicin muž.



Smirila se

Anabela vratila decu kući foto: Printscreen/Exkluziv Nekoliko sati posle davanja iskaza u policiji, Anabelinu najmlađu ćerku Blanku odvela je iz stana Lunina drugarica Vanja, dok je srednja ćerka Nina bila u Gagijevom stanu. Pevačica nije želela da je deca gledaju nervoznu i uplakanu, ali već sutradan ih je vratila kući.

