SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ ROBIJAO, TUKAO ŽENU, A PEVAČICINE REČI O NJEMU SU ŠOK: Marko mora da plati sve svoje GREHE!

Snimanja nove sezone „Zvezda Granda“ već su u jeku i traju po više od šest sati dnevno, ali Snežani Đurišić to nimalo ne smeta. Ona voli svoj posao, a u danu kada je snimala „Zvezde“, našla je vremena da dođe i na jubilarni koncert svoje mezimiceIlde Šaulić. Iako je od umora jedva stajala na nogama, pevačica je bila nasmejana jer joj je društvo pravio njen dečko, ginekolog Vanja Milošević.

- Neko vreme nismo hteli da se izlažemo javnosti i da izlazimo zajedno, i to je bilo naše pravo, a posle smo shvatili da ne treba da se krijemo jer smo oboje javne ličnosti. Moralo je u nekom trenutku da dođe do toga da nas vide zajedno. Poverenje je u vezi najbitnije, a naša ljubav se zasniva na tome. Otkad smo počeli da se zabavljamo, nismo imali nikakve krize, divno nam je, odlično se slažemo, neka Bog da da to potraje, otkrila je Snežana.

Poslovni uspesi se samo nižu, u Vanji je našla mirnu ljubavnu luku, ali poslednjih meseci problemi sa sinom Markom nikako ne prestaju.

- Marko je moje dete, kakav god da je - moj je. Ja mogu da kažem sve i svašta o svom detetu, ali svako drugi ko to isto kaže, imaće posla sa mnom. Napravio je mnogo grešaka i sada plaća za to što je uradio, kao i svi drugi ljudi kada urade nešto pogrešno. Sve je to teško meni kao majci - kaže Snežana.

Na početku karijere kaže, odlučila se za teži put kako bi uspela kao pevačica.

- Ovim mladim devojkama koje danas počinju da pevaju skidam kapu. Ja sam karijeru počela kao mlada, kao dete, a iza sebe sam imala roditelje koji su vodili računa o mojoj karijeri. Išla sam težom linijom, da završim fakultet, pa onda pevanje. Napornim radom i trudom sam sve postigla. Međutim, tada je to moglo tako, danas je sve drugačije - kaže pevačica koja je pored Saše

Popovića jedna od najbitnijih članova žirija u „Zvezdama Granda“:

- Zadovoljna sam kako smo krenuli u novu sezonu, mnogo stvari smo promenili. Takmičarima će biti teže, ali mislim da će se oni snaći. Nama je veći problem za koga da se odlučimo jer i ove godine imamo preko 400 kandidata. Došao nam je i Đorđe David, koji se odlično uklopio. Svakim danom je sve bolji i bolji. Baš je opravdao mesto u žiriju, on ume da napravi šou. „Zvezde Granda“ opstaju godinama jer je naša tajna da smo spontani, da nema ničega režiranog, a narod je to prepoznao, kaže Snežana.

