MILICA TODOROVIĆ ZA KURIR: Pevačica se potpuno posvetila ZDRAVLJU, a evo kako se rešava stresa!

S obzirom da je pod velikim stresom zbog obima posla, Milica Todorović je odlučila da se posveti svom zdravlju, pa je počela da posećuje nutricionistu.

Pevačica je počela da ide na treninge, ali je naglasila da izgled u njenom slučaju nije presudan, već zdravstveno stanje.

foto: Damir Dervišagić

"Počela sam da treniram kod profesora Duška Ilića, koji se bavi komplentim stanjem mog organizma. Odlučila sam da krenem na treninge, prvenstveno zbog zdravlja, jer se mnogo bolje osećam kada istreniram sat i po do dva i potom nastavim sa svakodnevnim obavezama. Ugojila se jesam, to ne krijem i to se vidi, ali mi je žao što se toliko potencira na tome. Smršala sam, ostalo mi je još nekoliko kilograma kako bih u potpunosti bila zadovoljna svojim izgledom. Najbitnije mi je da se dobro osećam u svojoj koži, a da li ću imati koji kilogram viška ili nije, i nije presudno", rekla je pevačica za "Kurir".

Milica je počela intenzivnije da trenira kako bi se bolje osećala, jer mnogo vremena provodi na štiklama u toku svojih nastupa. U centru u kom trenira, veliki broj ljudi je uključen od trenera, nutricionista, profesora.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K. Đukić, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir