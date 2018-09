BEBA STIŽE U MARTU, BRENA NESTRPLJIVA! Balkanska zvezda savetuje Priju, a za unuče kupuje li kupuje: SCENA NIJE MESTO ZA TRUDNICU!

Lepa Brena ne može da dočeka mart, kada će se pevačica Aleksandra Prijović poroditi i na svet doneti njeno prvo unuče. Kako ističe, ovo je vreme kada bi, po njenom mišljenju, mlada Prija trebalo da "okači mikrofon o klin" i u potpunosti se prepusti čarima drugog stanja, što je ova svakako poslušala.

"Iskrena da budem, to je njena odluka. Ali ja ne volim da vidim žene na sceni koje igraju i pevaju, a imaju već veliki stomak i stalno se vrte u nekim suknjama. To je vrlo specifičan odnos gde nosite dete u sebi. Mislim da za malo ozbiljnije trudnoće ipak nije to u redu", kaže Brena, koja rado savetuje Aleksandru kada joj ona to zatraži.

Balkanska zvezda je sigurna da će Aleksandra i Filip biti divni roditelji dečaka.

"Filip je oduvek bio jedan razuman i veoma ozbiljan momak, koji sad već ima i dosta godina. Sa radošću smo prihvatili vesti. Boba je prvi saznao, on je javio svima nama. Svi smo plakali. I sada dok pričam dođe mi da zaplačem. To je jedna vrlo nekontrolisana emocija. Ja ne znam kako ću dočekati mart kada će se Aleksandra poroditi. To je najlepša vest koju smo mogli da primimo u ovim godinama. Mislim da je logično da dobijemo unučiće", smatra ona.

Ime koje je u planu još uvek ne otkriva, ali zato priznaje da za unuče kupuje li kupuje!

"Kupujemo. Kao i uvek ćemo preterati. Gde god ko ode, on kupuje stvari za dete. Kada bi Aleksandra rodila i dvoje dece, tolike stvari ne bi uspela da im obuče. Svašta smo pokupovali", rekla je kroz osmeh.

Sa druge strane, kada je mlađi sin Stefan u pitanju, Brena misli da još uvek nije vreme za potomstvo.

"Nemojte, molim vas. Rano je. Naši muškarci ne treba da se žene pre 30. godine. Imati dete nije posledica intimne veze, da ne kažem nešto drugo. Imati dete je velika odgovornost. Mora da se bude prema svakom živom biću odgovoran, a prema detetu još više. To je nešto gde morate biti ozbiljni i da to ozbiljno shvatite", kaže Brena.

Pošto se osvrnula na novonastalu situaciju u "Zvezdama Granda" te napomenula da se još uvek nije čula sa Acom Lukasom koji više nije član žirija ovog šoua, dotakla se teme novog člana Đorđa Davida, te koncerta koji priprema za 20. oktobra u Beogradskoj areni.

"To je dobar potez, da se dese promene. Nisam involvirana zbog čega Aca nije tu. Mi smo produkcija koja mora da nastavi da radi, da funkcioniše. Znam da je Đorđe David veoma spreman roker, pričljiv, da ima svoj stav, mišljenje. Verujem da će se izboriti sa ekipom koja je u žiriju i koja već duži period funkcioniše kao složna porodica. Oni su fantastični šoumeni".

"Biće veoma spektakularno. Pripremam nešto što publika nije imala prilike da vidi. Neće ličiti na pređašnje koncerte. Ono što će biti isto je moj repertoar, koji ću malo dopuniti sa pesmama sa novog albuma. Ne bih želela da svojoj publici ne priuštim to zadovoljstvo i da ih uskratim za neke pesme koje su poželeli".

