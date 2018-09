SAŠKA I NATALIJA USKORO LETE IZ VILE? NJIH DVE SU NAJSLABIJE KARIKE: Došle do izlaznih vrata, a EVO kako su ostali ukućani reagovali!

Kako se izbor za najlepše grudi u vili "Parovi 7" završio, dve takmičarke odbile su da učestvuju u takmičenju. Aleksadndra Karailjaz i Natalija Conić bile su postavljenje kod izlaznih vrata vile.

Kada su se svi takmičari okupili Mili je saopštio nešto čemu se niko nije nadao:

"Kako su odbile da učestvuju u takmičenju, Saška ili Natalija moraju da lete napolje".

A potom su cimeri istupali jedan po jedan i davali svoje glasove.

foto: Printscreen Happy

Među prvima glasala je Ružica Veljković, koja je svoj glas dala Saški, uz obrazloženje:

"Saški dajem glas da izađe, zato što je postala jako agresivna i bezobrazna i počela je da buši sebi ruke, meni se to ne dopada uopšte. Mislim da joj je vreme da izađe napolje, zbog njenog zdravlja".

Ružica nije jedina takmičarka koja je imala slično mišljenje, prvi koji je parirao jeste Nikola Lakić, koji je pokušao da je opravda:

"Mislim da niste u pravu, dajem glas Nataliji, Saška je ovde došla da se izbori za svoju sestričinu, a i veći je šoumen od Natalije".

foto: Printscreen Happy

Međutim, Ilijana Vagić imala je jasnu poruku:

"Dajem Nataliji, jer smatram da veoma loše utiče na Sašku zato što zaskače njenog dečka. Što se tiče Aleksandre, mislim da će se promeniti, samo treba da se malo stabilizuje i sve će biti okej, a Nataliji predlažem da odstupi od Lukea".

foto: Printscreen Happy

Ivan Marinković, po rečima Milija, je jedan od najiskusnijih rijaliti igrača, te je on najbolje doneo sud:

"Mislim da obe treba da izađu napolje, jer nijedna ne učestvuje u emisijama, jedva čekaju uveče da zgrabe žestoka pića i to je to. Veoma je ružno to, ali ako moram da izaberem, biram Nataliju, jer ti devojko ne pripadaš ovde uopšte".

U jednom trenutku oglasila se Produkacija koja je stavila veto na to što takmičari rade, te obe ukućanke ostaju ravnopravne učesnice, ali je onda usledio šok:

"Natalija i Saška, zbog nepoštovanja, obe idu u izolaciju".

Kako će se dalje razvijati stvari u rijalitiju "Parovi" ostaje da vidimo.

foto: Printscreen Happy

