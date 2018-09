O NJIHOVOM RAZVODU BRUJALA JE SRBIJA, NJENO PRIZNANJE ĆE VAS ŠOKIRATI: Ana Sević više nije htela da ćuti, otkrila šta je bio problem u braku sa Darkom! (FOTO)

Pevačica Ana Sević gostovala je u emisiji na televizi, gde je sa ostalim gošćama diskutovala o mnogim temama.

One su se neizbežno dotakli teme njenog razvoda od kolege Darka Lazića, a ona je otvoreno ispričala šta je bio problem.

"Shvatila sam da čovek nikad ane treba da menja sebe. Mi smo se rastali i sve je to život. Ja sam to tako prihvatila. Milsim da žene u današnje vreme mogu sve same, naravno, mnogo je lepše da imaju nekog ako će biti uz njih, ali to ne sme da bude nikakva vrsta žrtvovanja, niti bilo kakvih kompromisa samo sa jedne strane. U vezi moraju da budu dvoje" objasnila je Ana, sa čim su se složile i ostale gošće emisije.

