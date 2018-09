ANASTASIJA PROGOVORILA O LJUBAVI: U pesmi ima savršenog para, a da li je tako i u životu? (VIDEO)

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, sve je češće u medijima jer želi da se promoviše kao pevačica.

Ona je sve uticajnija, kako u modnom, tako i u muzičkom svetu. Njen prvi singl izazvao je ogroman odjek u javnosti, a kako pesma govori o savršenom ljubavnom paru, nije moglo da se izbegne pitanje da li je njen život zaista savršen u ljubavnom smislu.

"O mom ljubavnom životu me već dve godine uporno pitaju i zanima ih sve to, ali ja zaista to sve želim da zadržim za sebe, mislim da nema potrebe da se eksponiram na takav način. Od kako sam počela pevačku karijeru, moje pesme treba da govore za mene. Ja znam da je ljudima to interesantno, ali neka bude to to", izjavila je Anastasija.

