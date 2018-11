BILO BI BOLJE DA SI PEVALA NA PLEJBEK! LEONTINA PROKOMENTARISALA ZVEZDICU, MILAN U TRANSU: Pevač ne može da veruje, ne slaže se i ne odustaje! (FOTO)

Teodora Tara Stojanović predstavila se pesmom "Rhytm is a dancer" i apsolutno oduševila članove žirija, međutim nije zaradila čistu peticu, jer je Leontina Vukomanović ipak očekivala više. Naime, koreografija je bila izuzetno zahtevna, pa je takmičarka "Pinkovih Zvezdica", kako kaže Leontina, gubila dah.

"Ja sam se mnogo puta podigla i spustila, to je bio deo moje koreografije uz ovu pesmu. Pesma je savršena i ti si bila odlična sa svim ovim ansablom. Bilo bi još bolje da je bilo na plejbek, pa da si mogla da igraš uz ovo. Gubila si dah", bio je njen komentar, koji je isterao iz takta njenog kolegu Milana Stankovića.

"Ne mogu da razumem kako ne mogu da ti oproste kad svi znaju da ti već imaš izgrađen svoj stil i da svi mi čekamo tvoju pesmu. Ovo je bila Tara u devedesetim, to je to", bio je uporan on.

"Meni je ovo previše dobro da bi bila četvorka", zaključio je Milan, nikako se ne mireći sa Leontininim stavom.

