ŠUŠKA SE DA SE SEVERINA I IGOR RAZVODE: Keba otvoreno o SNAJKI! Ne terajte me da budem ŽUT!

Severina Kojić je u žiž javnosti od kako su isplivale njene gole fotografije, a spekulisalo se i da se razvodi od Igora Kojića. Keba je na sve to imao komentar.

Keba je istakao i da mu je želja da snimi duet sa svojom ćerkom Natašom Kojić, kao i da je sve u najboljem redu u njegovoj porodici i da nisu tačne glasine da Severina možda više neće biti sa njegovim sinom Igorom.

"Ko mi dira snajku... Nemoj da me teraš sada da budem žut! Neka spekulišu šta god hoće. Boli me uvo šta se priča! Navikao sam na to! Snajka je prezauzeta oko albuma, ja sam pokretna reklama za moju snajku. Čuo sam dobar deo pesama, svaka čast, snajka je Bog!", rekao je Keba u "Premijeri".

