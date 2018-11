SVE ŠTO SE KIJI DEŠAVA, NJEGA ZANIMA: Sloba priznao da se poslednjih 7 dana čuje sa bivšom ženom! Evo o čemu pričaju...

Sloba Radanović je pričao o svojoj nekadašnjoj supruzi Kristini Kockar i bivšoj devojci Luni Đogani.

"Ljubavi ima, pa nema, pa ima, pa nema, ali uglavnom nema. Sada sam se baš bazirao na pesme i na spot. Baš sam se ceo posvetio tome i uložio sam dosta vremena i truda. I ne tražim ljubav, to će doći samo po sebi", rekao je Sloba.

Nova pesma Slobodana Radanovića izlazi za nekoliko dana, a u pevač je otkrio i da li je njegova nekadašnja supruga Kristina Kockar učestvovala u svemu što on radi poslednjih dana.

"Čula je demo snimak neki, ali nije čula pesmu. Svidelo joj se. Čuli smo se u poslednjih sedam dana. Mene je zanimalo kako je ona, kako je prošlo sve to oko operacije. Mene to stvarno zanima, zovem je da se raspitam", pričao je Sloba o Kiji.

Kija i Sloba vreme su posvetili svojim muzičkim karijerama, dok je Luna Đogani trenutno u rijaliti programu "Zadruga 2" gde redovno priča o pevaču, često plače i ne krije da se njene emocije još nisu ugasile. Kako gleda na sve to Sloba je komentarisao i ovom prilikom.

"Stvarno ne znam... Mene je malo razočaralo tipa ono da sam ja nju ostavio kada sam saznao koje je nacionalnosti. To je strašno! Ne bih to ni komentarisao, šta god da kažem, to se tumači pogrešno, ispadne da ja nju ili napadam ili branim, uvek će neko naći neku zamerku. Ja njoj želim sve najbolje i da što pre prevaziđe težak period", izjavio je Sloba.

