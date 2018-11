BEKUTA PROGOVORILA O LUKASOVOM ODLASKU! S njim je nekoliko sezona ZG ocenjivala kandidate, a sada pevačica NIKAD ISKRENIJA!

Aca Lukas više nije deo žiri ekipe poznatog šou programa, što ne smeta samo njegovim brojnim fanovima, već i pevačici Ani Bekuti.

"Aca uvek nedostaje, njegova energija i njegov duh. To je kolega kojeg jako cenim i poštujem", rekla je ona.

Ipak, obećava odličan tretman i profesionalnu pripremu pažljivo odabranim kandidatima i trudi se da se ne zadržava u prošlosti. Kao novi član žirija pridružio se Đorđe David.

"Prezadovoljna sam kandidatima, biram ih nekim svojim čulom, možda nisu najlepši i najbolji pevači, ali su mi svakako izazov. Volela bih da odemo što dalje, da prođemo što više krugova, da me slušaju, da uče. Zaista sam se pripremila. Još uvek ne otkrivam ko je u mom timu koji će sa njima raditi, ali mogu da kažem da je reč o pravim profesionalcima koji će mi pomagati, a sve pod mojom dirigentskom palicom. To su ljudi kojima verujem", kaže ona.

Takođe, pevačica priznaje da je euforija sa nedavno održanog koncerta još uvek drži.

"Mnogi moji prijatelji mi kažu posle svakog koncerta da su mislili da ne može bolje i da su se prešli. Svaki koncert je lep na svoj način. Tema je ista, emocija je ista, sve to zavisi od ljudi koji se nađu tu. Kao i na prethodnim koncertima, i na ovom svi su bili na nogama od početka koncerta, pa sve do kraja. Ja sam ponosna na tu činjenicu da ljudi toliko vole moje pesme", priznaje ona, kojoj Lukas nije došao na koncert jer je, kako se navodi, zaboravio koji je datum.

Bekuta mu to uopšte nije uzela za zlo.

"Ma, kakvi, nisam. To je Aca, šta da radimo, takav je", rekla je ona kroz osmeh.

Inače, Bekuta je koncert posvetila unuci Sonji, za koju je odmah posle bila organizovana i žurka povodom rođendana.

"Divno smo se proveli, do ranih jutarnjih sati, skoro do četiri sata sam bila tamo, Sonja možda pola sata kasnije. To jutro je otputovala na ekskurziju u Istanbul, pa smo tek po njenom povratku razmenjivale utiske. Ona je prezadovoljna, ona je ponosna i ja sam što je sve prošlo kako treba, što je ona zadovoljna, ali i njeni drugari. Srećna sam kada je i ona srećna, to je zaista jedna posebna vrsta ljubavi", ističe Bekuta.

