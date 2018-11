JOKSIMOVIĆU SE NE DOPADA AUTOTJUN MUZIKA: Ne znam šta pevaju Rasta, Buba i Džala!

Željko Joksimović važi za muzičara koji se odlično snalazi u svakom žanru i kao pevač i kao autor, ali to ne znači i da mu se dopada baš svako pesma koja se pojavi na tržištu.



Protivi se zloupotrebi autotjuna, koji je sada masovno i upotrebi, tvrdeći da nije nikada čuo pesme koje izvode Stefan Đurić Rasta ili Džala Brat i Buba Koreli. Uveliko se priprema za svoj projekat "Dva sveta", u okviru kojeg će održati koncert u Sava centru 3, 6. i 12. decembra, kao i u hali Spens u Novom Sadu 7. decembra.

foto: Ivan Ercegovčević

Po čemu će se koncerti "Dva sveta" razlikovati od prošle godine?

- Po repertoaru, a čini mi se i po zvučnosti, jer smo ove godine napravili takav program da će biti malo više revijski nego ranijih godina. Jako sam srećan što smo ove godine odradili Zorana Simjanovića, jednog od najvećih muzičkih autora u regionu.



Hoće li ove godine u publici biti supruga Jovana i deca na okupu?

- Pa, rano je još, ćerke su male. Kosta je bio prošle godine i čak mu se dopalo. Vikao je: "Tata", pa sam ja prekinuo koncert u jednom trenutku i sišao dole da ga pozdravim.



Šta mislite o muzici koja je sada aktuelna, takozvanim autotjun pesmama?

- Ja imam autotjun u studiju. On služi da te blago koriguje ukoliko napraviš neki falš. Međutim, sada se radi hibridno korigovanje, taj algoritam koriste za menjanje glasa. Ne kažem da taj žanr, koji je aktuelan i u svetu, ne treba da ima autotjun, ali nisam za njegovu upotrebu u drugim žanrovima. Za ostalo, bože moj, ja sam za sve vrste muzike koju narod voli da sluša.

foto: Promo

Da li biste mogli sebe da zamislite kako pevate neku Rastinu, Džalinu ili Bubinu pesmu?

- Nažalost, nisam slušao te kompozicije, ali znam da postoji armija ljudi koja to voli i to je svakako jedna vrsta fenomena.



Šta mislite o tome što su neki rijaliti učesnici postali pevači?

- Pa, ne mislim ništa. Svako ko zna i voli da peva, nek peva. Ko peva, zlo ne misli.



Da li biste napisali pesmu Kiji Kockar?

- Meni mnogo ljudi traži pesme da im komponujem, međutim, ja znam da obećam, ali sam mnogo lenj po tom pitanju. Više volim da istražujem u studiju svakodnevno. Čak ni za sebe ne radim toliko često pesme, što je možda moja mana.

foto: Damir Dervišagić

Za Čolu ste rekli da ćete mu uraditi pesmu, ali se to još nije realizovalo.

- Čoli bih voleo da napravim više pesama, nego sretnemo se, ali nikako da porazgovaramo. Verovatno puno putuje i on, putujem i ja. Ne odustajem, bože zdravlja.



Filmska muzika će biti na koncertu. Možete li sebe da zamislite kao autora ili izvođača klasične muzike?

- Pevao sam dok sam išao u muzičku školu, na akademiji sam pevao klasičnu muziku, što da ne.



Mislite da bi to moglo da prođe u Srbiji?

- Ja ću na prvom sastanku autora da predložim da ima više klasične muzike. Možda će i to da bude trend, da bude in, naravno, bez autotjuna!

Kurir.rs/I. Ercegovčević, M. Trajković/ foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir