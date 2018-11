35 GODINA MLAĐI MUŽ VERICE RAKOČEVIĆ NIKADA OVO NEĆE DOŽIVETI! To mu je velika želja, ali dok je sa mnom - žao mi je, to se NEĆE DESITI!

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević uživaju u bračnoj idili od 2013. godine. Iako se kreatorka trudi da mu ispuni svaku želju, jedna je ipak "na crnoj listi" i nikada mu je, priznaje, neće ostvariti.

"Jedna želja će mu ostati neostvarena, dokle god je sa mnom, a to je da me vidi u ultra mini haljini i visokim štiklama. Žao mi je, to se sigurno neće nikada desiti", priznaje ona.

" Čuvena rečenica moja kume, kad se ja spremam za neki događaj, a ona kaže - Molim te, samo nemoj da se doteraš", dodaje ona s osmehom.

Sa sujetom se, kao i mnogi, Verica susretala tokom duge i bogate karijere. Međutim, to je nije sputalo da ostvari svoje snove.

"U principu, u svakom javnom poslu ja mislim da ima sujete. Retki su ljudi koji uspeju da realno vide stvari. Najgore su one varijante kada sebi pridajete mnogo veću važnost i veći značaj nego što zaslužuju, a toga kod nas ima masovno", kaže ona, koja smatra da niko nema pravo da joj kaže šta na njoj stoji dobro a šta ne.

