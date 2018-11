UŽAS U BOLNICI! DARKO LAZIĆ VRIŠTI NA SAV GLAS I PLAČE KAO DETE: U trenucima NARKOMANSKE KRIZE doziva Sevićku, pa je onda kune i traži verenicu Marinu! UZBUNA MEĐU OSTALIM PACIJENTIMA

Darko Lazić ne može bez Ane Sević! Kako Kurir saznaje, folker je pre neku noć u toku apstinencijalne krize dozivao još uvek zakonitu suprugu Anu Sević, a potom ju je kleo, da bi potom spominjao i devojku Marinu!



Zbog agonije kroz koju prolazi zbog droge, u kriznim situacijama pevač ne zna ni šta priča, ni šta radi, pa ispušta krike iz kojih se naslućuje da su mu osećanja uzburkana i pomešana. Tako je nedavno više puta za veče izgovorio ime majke njegove ćerke Lorene, da bi je zatim vređao i izgovarao ružne stvari o njoj.

- U jednom trenutku je počeo da vrišti na sav glas i plače kao dete. Bolnica je ječala, a medicinsko osoblje nije moglo da ga smiri. Svesni su da je upao u krizu i da se tako nešto dešava u takvim situacijama. Iz sveg glasa je dozivao Anu, plakao je. Onda je odjednom u tom bunilu preokrenuo priču. Izgovarao je ogavne stvari o njoj, vređao je, kleo. Jezivo! Kasnije je dozivao i verenicu Marinu, ali u mnogo lepšem kontekstu. Pacijente je probudio Lazićev vrisak, koji nije bio nimalo prijatan - otkriva naš izvor iz KBC u z Zemunu, gde pevač leži od 23. oktobra, nakon što je zadobio teške telesne povrede zbog saobraćajne nesreće koju je doživeo.

Prema rečima našeg izvora, Darko još uvek pati za Anom i ne može da se izbori sa svojim osećanjima, zbog čega mu je njen lik stalno pred očima, pogotovo u pojavama krize izazvane zavisnošću od droge.

- Sevićeva je Lazića jako povredila i to mu ne da mira, a može biti i da se on ogrešio o nju. Darko krije nešto čim se tako ponaša. Ne može da pređe preko nekih stvari i zato sada mrzi suprugu, a nikome nije jasno zbog čega - kaže naš izvor.

Ako je suditi po priči Darkovog oca Milana Lazića, koji je u ispovesti za Kurir rekao da je voditeljka varala pevača i da mu brani da viđa dete, onda nije ni čudno što je on zauzeo takav stav prema Ani.

- Ona s nama nije u kontaktu, a u javnosti se trudi da predstavi to drugačije. Varala je mog sina, i to svi znaju. Da je bila prava žena, ne bi se rastali. Ajde, beži. Sve mi znamo i kad, i šta, i koliko. Sramota me od nje. Ona je zlobna i opasna žena - rekao je Darkov otac za naš list i dodao da im jedino pomaže pevačev menadžer Mersed Hadžić, poznatiji kao Mirso Švajcarac.

Zbog lošeg zdravstvenog stanja Darka Lazića lekari su uz njega 24 sata. Čim je stigao u bolnicu, medicinsko osoblje je bilo prinuđeno da neprestano vodi brigu o njemu kako bi mu spasli život. To je zasmetalo ostalim pacijentima koji se bune zbog njegovog navodno povlašćenog položaja. Međutim, kako saznajemo, on je tretiran kao pacijent koji ima prioritet, ali ne zbog toga što je poznat, već što je u bolnicu primljen sa veoma teškim povredama. Inače, on je i dalje na intenzivnoj nezi. Stanje mu je stabilno, ali je dobio povišenu temperaturu.

