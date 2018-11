ĆERKA JOJ SE UDALA ZA 20 GODINA STARIJEG BIZNISMENA, A ONA NIJE BILA POZVANA: Suzana Mančić otkrila šta sada svakodnevno radi za mezimicu!

Suzana Mančić ne krije da joj teško pada razdvojenost od najstarije ćerke Teodore, koja je, nakon tajnog venčanja u Las Vegasu, za 20 godina starijeg biznismena, ostala da živi u Americi.

Suzana je istakla da se nada da će se njena ćerka uskoro doći u Srbiju, a do tada će nastaviti da joj diktira recepte za omiljena domaća jela preko telefona.

foto: Vladimir Šporčić

"Teodoru već sada muči nostalgija, jer joj svi falimo i to je potpuno razumljivo. Nedostaje i ona nama, pa sam već počela da navijam da Teodora dođe ovde. Dok se to ne desi, pričaćemo telefonom kao i do sada što smo radile", kaže Suzana i objašnjava da se sa ćerkom čuje gotovo svakodnevno.

"Teodora me zove često, pogotovo kada treba nešto da skuva, pa joj diktiram recepte za faširane šnicle, spanać i sva naša tradicionalna jela. Ne može nikako da se navikne na njihovu hranu, jer ono što oni nude u supermarketima jeste blagi užas. Naša hrana je organska, a ukoliko u Americi želite da se hranite zdravo, morate dosta da platite", kaže Suzana i otkriva da sve manje ima želju da kuva.

foto: Damir Dervišagić

Njena majka Suzana niti je prisustvovala ceremoniji, niti je znala da Teodora staje na ludi kamen.

"Tek sada razumem majku, koja je, kada je došla u moje godine, rekla: "Dosta mi je kuvanja". Majstor sam u kuhinji, ali moram priznati da sam se malo umorila od spremanja hrane. Kuvala sam i Simici, ali se on nije baš najeo od moje kuhinje, pa smo rešili da se hranimo po restoranima", priča kroz smeh popularna TV voditeljka i otkriva koliko joj se život promenio otkako je rekla sudbonosno "da".

"Uživam u bračnom životu. Rekla bih da se ništa nije promenilo, sem što sam postala opuštenija. Psihički, ali ne i fizički, jer ću voditi računa o tome kako izgledam dok sam živa. Brak me je pripitomio i to je dobro. Nisam uzela Simičino prezime, jer to nije bilo neophodno. U Grčkoj je normalno da žena, nakon venčanja, zadrži svoje devojačko prezime", izjavila je ona.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir