ČESTO MI KAŽU DA SAM METROSEKSUALAC... Keba žestoko odgovorio na gradske priče: Za muškarce važi isto pravilo kao i za žene, EVO KOJE!

Dragan Kojić Keba ne krije da voli lepo da se obuče, te da mu doterivanje nije strano. To je uvek voleo, ali je i te kako svestan da nikada nije manjkalo povoda da se o tome u javnosti povede polemika.

"Pogrešno je misliti o sebi da si najlepši i najbolji. Žena uvek mora da bude čista i doterana, sa urađenim pedikirom i manikirom, frizurom... Isto tako i muškarac. Često mi kažu da sam metroseksualac. Nema problema, samo vi pričajte, ja sam zadovoljan sobom i svakom borom na licu jer sam siguran da ih na duši nemam. Život je takav, nekad boli, nekad mazi, ali stvari treba gledati vedro i sa saznanjem da, kad se zapadne u emotivnu krizu, lek ipak postoji, ali ga treba prepoznati", kaže pevač.

Keba je rođen 7. oktobra 1960. godine, ali retko kad priča o svojim godinama.

"Kad me pitaju kada sam rođen, volim da kažem jednog lepog dana u oktobru, a u horoskopu sam Vaga/Blizanac. Ne skrivam ja godine zato što ih se plašim - ničega se ne plašim, a pogotovo ne prolaznosti vremena - već zato što one označavaju ono materijalno, a ja duboko verujem i u onaj drugi, nematerijalni svet, pa često ponovim da telo umire, a duša ne. Takođe, godine čuvam za sebe jer su one nekakva moja magija. Istina, nikada neću biti mlađi nego što sam danas, ali uprkos tome, žestoko odgovorim svakome ko me za njih pita", počinje priču o svom životu pevač, iza čije se ozbiljnosti na temu godina ipak skriva mali osmeh.

"Rođen sam jedne nedelje u 20 časova u Loznici, mesna zajednica Klupci. Iako mnogo volim selo, Klupci to nikada nisu bili, a vremenom su postali deo grada. Od prve do pete godine kao da me nije bilo. Ničega se ne sećam. Negde mi je u mislima jedna kocka šećera i moj ćale Petko, kako sam ga od punoletstva zvao, koji mi je pružao, a ja nisam hteo da je uzmem, pa sam plakao. Sa njim nisam živeo od svoje pete godine, kad su mi se roditelji razveli. Nažalost, otac više nije živ, njegov gubitak teško sam podneo, jer sam od njega mnoge stvari naučio. A kasnije sam mu posvetio pesmu 'Otac', verujući da danas negde postoji njegova duša. Majka Dobrija mi je još živa, ali se nakon razvoda više nije udavala. Nije se ni otac ženio, mada je tridesetak godina živeo sa jednom Milkom. Mnogo me je volela, toliko da sam joj kad je umrla podigao spomenik u znak zahvalnosti. Bila je divna žena. Uprkos svemu, roditelje nikada nisam ispitivao zašto su se razveli. Ni ja ni moje dve sestre", ističe pevač, ponosan na svoje pretke.

