KAD SE DARKO PROBUDIO IZ KOME, PRVO JE UGLEDAO NJU: Ljubila ga je i grlila dok je PLAKAO i PREKLINJAO je za OPROŠTAJ, a onda joj se i ZAKLEO!

Darko Lazić i njegova majka danas su objavili selfi fotografiju, a pre toga vodili su ozbiljne razgovore. Više od sat vremena su plakali, grlili se i ljubili.

"Dok je Darko bio u šok-sobi, Branka je najčešće od cele familije uspevala da ga vidi. Ljubila ga je i grlila dok je on bio u komi, plakala je nad njegovom bolničkom posteljom. Kada je izašao iz kome, ona se trudila da bude jaka, da ga ne uznemirava, sve do juče kad se slomila i isplakala pred njim", priča izvor blizak Lazićima i dodaje da je Darko tešio majku a na kraju je i sam zaplakao:

"Branka mi je ispričala da joj je sin rekao kako će okrenuti novi list kada izađe iz bolnice. Plakao je i molio da mu oprosti. Obećao je da će se smiriti, da će prestati da pije, da je izbegao smrt i želi da iskoristi drugu šansu koju mu je Bog dao. Bio je kao malo dete pored nje. Ljubio ju je, brisao joj suze dok je i sam plakao i samojoj je ponavljao: "Majko, oprosti mi. Neću više da pravim gluposti, izvini zbog svega!".

Mama Branka je potvrdila da je pričala dugo sa sinom, ali nije želela da iznosi detalje.

"To je bio intiman razgovor majke i sina i o tome ne želim javno da pričam. Naravno da smo razgovarali i o nesreći i o svemu što mu se dogodilo, ali to je naša stvar. Kakva bih ja bila majka kad bih prepričavala za novine svoj razgovor sa sinom koji je u bolnici. Molim vas, razumite me. Kada dođe pravo vreme, Darko će pričati o svemu", rekla je Branka.

