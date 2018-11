NE VOLI DA SE RASIPA NOVCEM I ZAVRŠILA JE PRAVA: Sanja Đorđević je zbog ćerke zapostavila karijeru, a evo kako ona izgleda! (FOTO)

Sanja Đorđević je ponosna na svoju ćerku Ivanu, zbog koje je i odustala od pevačke karijere i potpuno joj se posvetila.

Ivana Đorđević u Srbiji je završila osnovne studije prava, nakon čega je otišla na master studije sportskog prava u Švajcarskoj.

"Morala je da polaže četiri ili pet diferencijalnih ispita, što je uspela za godinu dana. Položila je skoro sve preostale i napisala master rad, ostalo je samo da ga odbrani. Vredno dete. Ona je tamo pod velikim pritiskom. Sistem je takav da, ukoliko dvaput padne na nekom ispitu, gubi pravo da to dalje studira. Može jedino da se prebaci na nešto drugo, ali to već nije to. Takođe, svesna je koliko to sve košta, pa se trudi da se što manje rasipa. Ne zato što nemamo, već zbog toga što poštuje naš trud", rekla je ranije Sanja za magazin "Story", koja je otvoreno priznala i da je zbog ćerke u jednom trenutku zapostavila karijeru.

Pevačica je takođe jednom prilikom rekla da žali što sama nije završila fakultet i da joj je drago što je njena ćerka uspela da ostvari taj san.

"Sa 19 godina ja sam napustila pravo i otišla zbog ljubavi u Švajcarsku i možda je to negde moj neki neispunjen san", izjavila je Sanja.

