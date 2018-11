PSIHOLOG LIDIJA GRUJIĆ TVRDI: Anabela je loš roditelj, zanima je samo novac!

To što Anabela Atijas poručuje da je ponosna na ćerku Lunu Đogani zapravo je dokaz da je nedozrela kao majka, da pokušava da leči frustracije preko deteta i da joj je ćerka instrument u ostvarivanju ličnih želja, smatra psiholog Lidija Grujić.



Dva dana nakon blogerkinog naricanja za Slobom Radanovićem, koji ju je iskulirao na žurki u "Zadruzi", i dalje se ne smiruju strasti. Za to je velikim delom odgovorna i sama Luna zato što je dan posle incidenta pričala da se ponašala dostojanstveno pred bivšim ljubavnikom, ali i njena majka Anabela, koja je rekla kako podržava svoju naslednicu!

- Moja ćerka se držala kao lavica, a u stvari je ranjena srna. Slomila se na kraju, i to je OK. Da je kod kuće, niko je ne bi video. Koliko smo puta tako plakale u svoja četiri zida. Sve je to opravdano, veliki je to bol. Da mogu da je vidim ili čujem, rekla bih joj da je razumem. Rekla bih joj da će sve to proći jednog dana i da se ovo kroz šta sad prolazi zove odrastanje. Ona je iskrena u svemu do kosti i zbog toga može svakoga da pogleda u oči. Ponosna sam na nju - rekla je za medije Atijasova, dok se psiholog Lidija Grujić ne slaže sa njom.

- Anabela nalazi opravdanje ne samo za Lunino ponašanje već i za svoje kako bi se poštedela bola i etikete lošeg roditelja pred očima javnosti. Stanje u kome se Luna nalazi sumnjam da je čak i Anabeli znano. Jasno je da Luna ovom pričom proživljava svako životno nezadovoljstvo i odbijanje koje je ikada doživela. Sloba je probudio uspavane emocije u Luni - kaže Grujićeva.

Javnost je šokiralo i to što joj je Anabela samo nekoliko sati nakon ćerkinog nervnog sloma poslala naočare koje treba da reklamira za novac u "Zadruzi". Takav potez, smatra psiholog, asocira da je Luninom okruženju najvažnija materijalna dobit.

- Sreća majke ogleda se u zdravlju i sreći svog deteta. Problem nastaje kada nedozreo roditelj pokušava da leči frustracije preko deteta, kada svoje lične želje postavi tako da dete bude instrument u njihovom ostvarivanju. Anabela treba da stavi na papir šta joj je bitnije - zdravlje i život ćerke ili novac i slava! Svakako da je uloga majke ta da zaštiti svoje dete i usmeri, a ne da pravda postupke kada je šteta već načinjena - zaključila je Lidija Grujić.

