DARKO ODUŠEVLJEN TRUDNOĆOM VERENICE MARINE: Sada imam pravi razlog da ozdravim! Majka Branka plakala od sreće! (FOTO)

Darko Lazić naredne godine postaće otac po drugi put! Njegova verenica Marina Gagić nedavno je saznala da je trudna, a radosnu vest saopštila mu je u bolnici. Čim je čuo za prinovu, pevač je zaplakao od sreće i rekao da mu je to motiv da što pre stane na noge, saznaje Kurir!

U porodicu Darka Lazića konačno su stigle dobre vesti. Osim što se pevač oporavlja od teške saobraćajne nesreće koja ga je zadesila krajem oktobra, sada je saznao da će postati tata po drugi put! Naime, njegova mlada izabranica nedavno je saznala da je u drugom stanju, što je podelila najpre sa Darkovim roditeljima Milanom i Brankom, a kasnije i sa njim.

- Marini je ciklus kasnio tri nedelje, ali svi su posumnjali da je to od stresa zbog Darka. Potom su krenuli i mučnine, umor i gubitak energije, a sumnju je izazvala nesvestica u KBC Zemun, gde je smešten njen verenik. Marina je tada otišla kod doktora na kontrole misleći da ima anemiju ili neki problem, a na osnovu krvne slike i povišenog beta HCG, on joj je rekao da je trudna i uputio je kod ginekologa. Tada je ona otišla na ginekološki pregled i ultrazvuk i bilo je definitivno da je trudna. Kada je to saznala, Marina je zaplakala od sreće - kaže izvor blizak Darku.

Kontaktirali smo i s Lazićevom majkom Brankom, koja je, prvi put otkako se nesreća dogodila, imala osmeh na licu.

- Tačno je da je Marina trudna. Mi smo presrećni! Konačno neka lepa vest! Dobićemo drugo unuče. Marina nam je na neobičan način saopštila da je u drugom stanju. Došla je kod nas i nije ništa rekla, već je samo pokazala snimak ultrazvuka. Mi smo je gledali u neverici, a onda je ona tihim glasom rekla: "Trudna sam". Milan i ja smo počeli da plačemo od sreće i da je grlimo. Tada je i ona zaplakala. Bilo je jako emotivno - rekla nam je kroz smeh Branka i otkrila kako je njen sin saznao za ovo.

- Odmah smo rešili da to kažemo i Darku i u utorak smo otišli u bolnicu. Marina je bila uplašena kako će on da reaguje, da se ne uzbudi previše u tom stanju. Međutim, doktor nam je rekao da slobodno možemo da mu to kažemo jer mu treba neka pozitivna vest, i bio je u pravu. Kada je saznao da će postati otac po drugi put, moj sin se bukvalno podigao i rekao: "Sada imam pravi i najjači razlog da što pre ozdravim i izađem iz bolnice" - kaže Branka.

Na naše pitanje kada se očekuje Darkov izlazak iz bolnice, mama kaže da je sve neizvesno.

- Još uvek ne znamo. On je sada bolje, dobro se oseća i želi da se oporavi. Sluša doktore u svemu, pridržava se terapije. Jedini problem su noge, treba da stane na njih. Ma, samo polako, vremenom će se sve vratiti na staro. Vidite kako je čudna sudbina. Do pre nekoliko dana plakali smo i bili uplašeni, a sada slavimo još jednog člana naše porodice - kaže majka Branka.

Kako nezvanično saznajemo, Marina je u prvom trimestru trudnoće, koja je zapravo i razlog zbog kojeg ona u poslednje vreme slabije dolazi u bolnicu.

- Ona je nedavno saznala da je u drugom stanju i mislim da je sada u sedmoj-osmoj nedelji trudnoće. Sve je u redu, plod je zasad dobro, kao i Marina. Gleda da Darka posećuje u popodnevnim satima kako je novinari ne bi videli i kako se ne bi izlagala stresu - kaže naš izvor.



Zasad ima malu Lorenu

Lazić želi bar četvoro dece foto: Aleksandar Jovanović Cile Poznato je da je Darko Lazić ljubitelj dece i da je njegova naslednica Lorena neko za koga je mnogo vezan i o kome non-stop priča otkako je u bolnici. Stoga i ne čudi što se pevač u celoj ovoj situaciji obradovao još jednoj prinovi.

- Darko mnogo voli decu i vezan je za svoju Lorenu. Da samo vidite kako on provodi vreme sa njom i koliko brine o njoj. Uvek je govorio da želi da ima bar četvoro dece, a kako je Marina mlada, definitivno imaju šanse za to - kaže izvor blizak Darku, koji inače nije video ćerku otkad je doživeo saobraćajnu nesreću jer je njena majka Ana Sević, sa kojom je pevač još uvek zvanično u braku, želela da je poštedi stresa.



19 godina ima Marina

27 godina ima Darko

6 meseci su zajedno

