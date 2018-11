OTAC OGNJENA AMIDŽIĆA POGINUO JE NA RATIŠTU PRE 27 GODINA: Sad su u Šapcu nazvali ulicu po njemu, a voditelj otkrio šta SINU kaže o DEDI i naterao suze na OČI

Vooditelj Ognjen Amidžić, progovorio je o svom pokojnom ocu, novinaru Zoranu Amidžiću, koji je sa još trojicom kolega nastradao na Baniji 9. oktobra 1991. godine dok su bili na radnom zadatku.

U čast tragično stradale ekipa RTS-a, jedna ulica u Šapcu od 26. juna 2018. godine zvanično se zove "Amidža, Bora, Dejan i Sretan".

Ognjen Amidžić otkrio je kako se osećao na dan otvaranja ulice, i ističe da veliku zahvalnost duguje građanima Šapca koji nisu zaboravili na njegovog oca i njegove kolege.

"Ja sam bio na otvaranju svega toga... To su pomešane emocije. To je jedna priča koja traje 27 godina. Ono što je meni najdraže, to je ono što Šabac kao grad nije zaboravio ni njega, ni čitavu ekipu koja je stradala. Svih ovih godina sačuvano je sećanje na njih. I ovo je samo kruna svega toga. A meni je, naravno, baš drago! Ja sam se zahvalio svima koji su učestvovali u svemu tome, koji su pokrenuli celu tu inicijativu i koji su sve to realizovali. Jer svih ovih godina je to bila neka priča i ideja, ali ništa nije lako uraditi i organizovati - rekao nam je Amidžić.

Ognjen nam takođe otkriva da njegov sin Matija već sada ima pitanja vezana za svog dedu, ali da će pravu istinu saznati tek kada odraste.

- Polako, on tek ulazi u priču. Ima tek neka mala pitanja, ali još je to njemu daleko, tako da, kad dođe vreme, naravno! - rekao je Ognjen.

