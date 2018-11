LUNA HOĆE DA BUDE KIJA: Mama, kupi mi pesmu! Reakcija Kockareve iznenadila sve! (FOTO)

Luna Đogani planira da po izlasku iz rijalitija postane pevačica, baš kao i njena suparnica Kija Kockar! Blogerka je tražila od majke Anabele Atijas, koja ju je posetila u "Zadruzi", da joj nađe pesmu koju će ona snimiti po izlasku iz šoua.

Iako je rekla da će "Zadrugu 2" pratiti iz senke, Lunina mama nije mogla da ostane ravnodušna na ćerkine suze i nervni slom koji je doživela nakon što je Sloba Radanović pevao na žurki.

Anabela je došla u studio i sa suzama u očima pričala o blogerkinom stanju, a posebno joj je teško palo kada su joj pustili snimak na kome Luna rida i doziva Slobu. Atijasova je počela da plače, a potom je pokrila uši kako ne bi slušala ćerkine krike. Nakon što se totalno poremetila, Veliki šef odlučio je da obraduje Anabelu i dozvolio joj da poseti Lunu. Pevačica je srećna krenula kod drveta mudrosti, a kada ju je Luna ugledala, počela je da plače i snažno ju je zagrlila.

- Mamice! - uzviknula je ona, a ubrzo je stigla i njena mlađa sestra Nina, na šta je Luna reagovala suzama, ali i oduševljenjem.

- Ninaaa! Izvini što si me gledala onakvu - rekla joj je Luna grleći je.

Potom je Đoganijeva ćaskala s mamom i sestrom i rekla Anabeli da neće da gubi vreme i da je rešila da postane pevačica.

- Mama, da li si čula šta želim da uradim kad izađem iz "Zadruge"? Želim da snimim pesmu i postanem pevačica. Znači, nađi mi neku dobru pesmu, imam plan i želim da budem popularna! Izdržaću ovde, idem do kraja i znam zašto sam ušla. Bilo mi je teško na žurki, ali trebalo mi je da ga vidim i da sada budem okej - rekla je Luna, a Anabela ju je podržala.

- Ceo život je pred tobom. Srediću ti to, naći ćemo pesmu i krećemo iz početka. Samo moraš da prestaneš da piješ alkohol, molim te - rekla je Anabela, a Luna se pohvalila kako uskoro prestaje da pije lekove.

- Rekao mi je Zoki da za 15 dana prestajem s terapijom.

Inače, Anabela je u studiju prokomentarisala Lunin susret sa Slobom i kroz suze rekla da njemu ništa ne zamera.

- Ja sam mislila da će da se pojavi onaj Sloba, džentlmen i zaštitnik kog smo zavoleli. Nisam očekivala ni da će Luna tako reagovati, ali trebalo je da izbaci taj otrov. Priželjkivala je njegov dolazak, samo da zna da ima njegovu podršku, prijateljski, ništa dalje. Ona je svesna da je to gotovo, ali očekivala je da će videti prijatelja. Ponosna sam na nju i trebalo je da izbaci ovaj otrov iz sebe - rekla je Anabela.

Kontaktirali smo i sa Kijom Kockar kako bi prokomentarisala Lunin plan, a ona nam je kratko rekla:

- Sve najbolje želim Luni. Dalje me taj cirkus ne zanima.



Lečenje Jednom nedeljno na terapiji

Psihijatar joj briše traumu

Nakon što je na kraju prve sezone "Zadruge" raskinula sa Slobom, Luni je bilo teško. Zbog toga je pomoć potražila kod psihijatra, koji joj je prepisao lekove. Anabela je otkrila kako izgleda Lunina terapija.

- Luna je potražila pomoć stručnjaka, ona na svakih sedam dana zahvaljujući produkciji ima svog terapeuta, ona je to tražila, zbog svih trauma koje je vukla. Psihijatar kod kog ona ide je neko ko je zaista stručan u svom poslu. Doveo je na Balkan novu metodu, to je terapija putem pomeranja očiju, brisanje trauma. Ona je na početku radila te vežbe, ali je prošao samo kratak period. Oni su došli do toga da rade na podsetnicima, jer kada se seti nečega i prođe tu, vrati joj se sve - ispričala je Anabela.