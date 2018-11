I MENI JE VISIO ŽIVOT O KONCU, ZNAM KAKO JE DARKU LAZIĆU: Đani u velikom intervjuu progovorio o saobraćajnoj nesreći, opijatima, ali i pevačevom braku sa Anom Sević! (FOTO)

Radiša Trajković Đani progovorio je o gorućim temama otvoreno, o povređenom Darku Laziću, ali i svojim koleginicama Svetlani Ceci Ražnatović i Jeleni Karleuši u najvećem intervuju do sada.

Ti si kao Šaban, sve prepuštaš ženi.

“Ma moja žena je u pravu kada kaže: „Ti si tu da pevaš i da ne razmišljaš ništa drugo.“ Šaban i ja, ma svi pevači, treba da se posvetimo publici, a sve ostalo ne treba da bude naša briga.”

Hoćeš li imati goste?

“Daj Bože da se moj Dare oporavi, od srca bih voleo da mi on bude gost. Samo da izađe na binu i zapeva, to mi je najveća želja. Mi smo kao porodica, ma kao brat mi je.”

A Ceca? Počeli ste zajedno da nastupate

“Ceca je naša kraljica i ja je mnogo volim, i nikad ništa loše o njoj nisam ni rekao niti bih, a naravno da ću je zvati.”

Šta je sa vašim duetom, čula sam da postoji mogućnost da snimite pesmu pre tvoje Arene?

“Ko ne bi voleo da snimi duet sa njom! Ako bude dobra pesma, biće i dueta.”

Pa Karleuša ne bi volela…

“Ma u te njihove estradne ratove ja ne ulazim, ja sam sa svima dobar.”

Kako je Darko, da li si mu išao u posetu?

“Nisam išao jer sam tek došao sa puta, a i bolestan sam nešto, ali čujem da ide nabolje. Biće sve to kako treba, jak je on. Ja najbolje znam kako je to, te muke, ne daj bože nikome, to su strašni bolovi. I meni je visio život o koncu kada sam imao udes.”

Kada?

“Bilo je to 2001. godine, isto sam slomio rebra i vilicu kao on. Nisam imao toliki problem sa nogom, ali znam da će se on oporaviti. Ja nisam mogao da se pomerim, bio sam nepokretan, oporavak je bio dug i strašan, vezali su mi vilicu da to sve zaraste. Mada ja sam takav, što kažu, i na dupe bih progovorio i kada su mi rekli da ćutim, ja sam pričao. Rebra zarastaju mirovanjem i Dare sada treba samo da ima strpljenja.”

Da li si i ti bio pod dejstvom alkohola i opijata kao i Darko?

“Ma bio sam pijan kao i on, nije bio pod opijatima, to su gluposti, a čak i da jeste, pustite čoveka da se oporavi umesto da pišete to. Ja sada nikad ne bih seo pijan u kola, sad imam vozača jer treba da budem primer svojoj deci.”

Da li si u kontaktu sa Anom Sević? Zašto je sabotirala davanje krvi za Darka?

“Nisam se čuo sa Anom, ali moja žena jeste. Moguće da zasad ima krvi i da ne treba. Ja sam dobar i sa Anom i sa Darkom, taj njihov odnos je njihova lična stvar i ko zna, možda će se oni i pomiriti, možda ih ovo ujedini. To se nikad ne zna.”

Ali on ima verenicu. Malo nije fer prema Darku što svi spominjete Anu, a ne Marinu. Da mu je Ana valjala, bili bi zajedno, ne bi verio drugu.

“Ja Marinu ne znam kao Anu, Marinu sam video jednom i okej je devojka. Ma ko zna da li će se Darko oženiti Marinom ili će se vratiti Ani. Samo da je on živ i zdrav i neka mu je sa srećom sa kojom god da je.”

Ali Ana se navodno udaje sledeće godine?

“Ko zna šta nosi dan, a šta noć. Darko ima od ćaleta Đanija dozvolu i da se pomiri sa Anom ako želi. Ne znam šta on želi, ali ja ga podržavam.”

