TO ZNAJU MOJI BIVŠI MOMCI I MUŽ: Dara Bubamara priznala kako se ponaša u vezi i šta joj je BITNO! Mora da bude dobar LJUBAVNIK!

Dara Bubamara u novoj pesmi poručuje muškarcu "ili ništa ili sve", pa je otkrila da li se tom parolom vodi u privatnom životu.

"Takva sam i u privatnom životu, sve ili ništa. Takva sam i u vezi, to znaju moji bivši momci i moj bivši muž. Kada sam sa nekim, onda se predam sto posto, a takvog muškarca i tražim", kaže pevačica i opisuje savršenog muškarca:

"Mora da je lep, da je visok, zgodan, da je pametan, da je dobar čovek i naravno da je dobar ljubavnik. To sam zaboravila, to je možda na prvom mestu. To je moj tip muškarca."

Ona je osula je paljbu po pop pevaču Vladi Georgievu i najavila prijavu policiji zbog toga što je on objavio fotografiju na kojoj pevačica čeka let na aerodromu, a uz koju je napisao niz pogrdnih reči na njen račun. Nakon ovog skandala pevačica je objasnila da li se situacija smirila.

"Drago mi je da sam tom psihiću poslužila kao aparat za reanimaciju. Ne bih se stvarno bavila nebitnim likovima. Imam hit, na vrhuncu sam karijere, koncerti, zdrava, živa porodica, to mi je najvažnije, a negativcima i propalim pevačima, šatro umetnicima se ne bih bavila", poručila je Dara.

Mnogi fanovi su ispod Darinih seksi fotografija sa snimanja spota komentarisali da bi rado bili intimni s njom, a ona kaže da joj takvi komentari ne smetaju.

Naprotiv, pevačica kaže da joj baš gode.

"To je jako lepo. Bolje da kažu da žele da budu sa mnom intimni, da me obožavaju, nego da sam grdna. Ne smeta to meni, volim što sam ljudima ulepšala seksualni život. Publici treba pružiti ono što žele, ako oni tako maštaju, okej, nije me to povredilo", kaže Dara Bubamara.

Pored toga da žele da spavaju sa njom, muškarci joj pišu i da je njena trenutna figura za svaku pohvalu i da izgleda nikad bolje, što joj dodatno diže samopouzdanje.

"Pa, naravno, kojoj ženi ne prija? A pogotovo kad se za to namučite i gladujete, naravno da vam prija. Jela sam povrće... i ovakvim tempom živeti, to znači gladovanje. Imam nastupe, koncerte, putujem, ali izdržala sam. Sve je u glavi", objašnjava ona i dodaje:

"Nije mi se dešavalo da padam u nesvest, nisam ja bila na nezdravoj ishrani. Jela sam povrće, proteine, koristila sam suplemente, kada jedete vitamine, ne možete padati u nesvest."

Ona ne krije da je sa bivši suprugom Milanom Kesićem danas u dobrim odnosima.

"Brine se o meni i o Kosti. O njemu mogu da kažem sve najlepše jer je dobar čovek", završava Dara.

