DARKO LAZIĆ PROVEO MESEC DANA U BOLNICI, MOLI MAJKU DA GA VODI KUĆI: Evo kad izlazi pevač! Zbog trudne verenice spreman na SVE!

Darko Lazić poželeo je da doček Nove godine provede sa trudnom verenicom Marinom Gagić i roditeljima kod kuće u Brestaču.

foto: Instagram screenshot

Ukoliko njegovo zdravstveno stanje bude bolje kao što se očekuje, postoji velika mogućnost da će lekari pustiti pevača na kućno lečenje pred novogodišnje i božićne praznike, a potom će ga opet vratiti u KBC Zemun.



"Lazić je poslednjih deset godina radio i najveće praznike nije provodio u krugu porodice. Igrom slučaja, ove godine ga je zadesila teška saobraćajna nesreća i zbog toga neće moći da uveseljava svoju publiku. Svestan činjenice da u narednom periodu neće biti sposoban za rad, Lazić je razgovarao sa roditeljima da se dogovore sa doktorima da ga puste kući. Branka i Milan nisu bili za to jer im je najbitnije da se on što pre oporavi i da je bolnica najbolje rešenje za to, ali Darko je insistirao. Oni ne mogu da ga odbiju i obećali su da će porazgovarati. Za njih bi najveća sreća bila da svi budu zajedno, pa postoji šansa da će mu ispuniti tu želju, samo ako se njegovo stanje ne pogorša", otkriva naš izvor i dodaje da folker daje sve od sebe da prevaziđe bolove i apstinenciju zbog narkotika.

"Pošto će dobiti drugo dete, Darko tek sad ima snage i volje za borbu. Jedva čeka da se oporavi, razvede od Ane Sević i oženi se verenicom Marinom. Iako se pisalo da neće moći više da peva, on već pevuši po bolnici i planira da se posveti karijeri čim stane na noge", zaključuje naš izvor.

foto: Dragana Udovičić, Kurir

Kurir/Marija Dejanović/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir