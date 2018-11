UDALA SE ZA ŠEIKA, ŽIVI LUKSUZNO U EMIRATIMA, IMA TROJE DECE... Jelena otkrila detalje svog BRAKA, zašto nikada ne TUGUJE i da li joj nedostaje BEOGRAD!

Jelena bin Drai, koja već 20 godina živi u Emiratima otkada se udala za šeika Saida, kaže da joj nedostaju domovina i prijatelji iz detinjstva. Ona otkriva da srpski jezik nije zaboravila iako uglavnom priča engleski, ali ističe da nije sigurna na kom jeziku sanja.

"Na engleskom uglavnom komuniciram, ali ako me pitate na kom jeziku sanjam, onda ne znam da vam kažem. Ovde koristim srpski, tamo engleski. Ljudi koji pričaju nekoliko jezika nikada ne znaju na kom sanjaju", kaže Jelena i dodaje da ume sa Saidom da se svađa na srpskom.

foto: Printscreen/Instagram

"Do sada je sve na srpskom shvatio što sam mu rekla, od srpske psovke do svega ostalo. Razume da je zabrljao nešto kada mu opsujem na srpskom, psovku odlično razume", kroz osmeh kaže bivša misica.

Na pitanje da li njeni mališani Asija, Hilal i Hamdan znaju srpski jezik, odgovara iskreno:

"Još uvek ne pričaju tečno srpski. Pošto smo insistirali na tome da nauče engleski jezik pošto idu u britansku školu. Drugi jezik im je arapski pošto po zakonu sva deca Emirata moraju da pričaju arapski jezik. To im treba za bodovanje za škole. Za godinu dana će preći na srpski jezik."

Jelena priznaje da joj nedostaje domovina.

foto: Printscreen/Instagram

"Nedostaje mi Beograd. Lepo mi je kada dođem ovde i kada mogu da se sretnem sa prijatelje koje ne viđam godinama", kaže ona i otkriva da joj kuhinja ne nedostaje jer njihov porodični kuvar u Emirati kuva srpsku hranu.

Jelena otkriva kako izgleda jedan njen dan u Arapskim Emiratima.

"Vrlo radno. Ujutru ustanem, prvo se izvičem na muža i decu, šalim se malo", kroz osmeh kaže kreatorka, i dodaje:

"Moj dan je kao i svim poslovnim ženama koje imaju porodicu. Popodne sam sa decom, provodimo vreme u dvorištu ili na plaži. Dnevno radimo oko 5-6 sati, to nam je dogovor. Zato što sam veliki radoholik i znala sam da ostajem po sedamnaest sati na poslu, ali kada imate porodicu, onda imate i drugačije prioritete."

Ona izgleda kao jaka žena, pa je mnoge zanimalo i da li i zbog čega ume da zaplače.

foto: Printscreen Instagram

"Nemam mnogo razloga da zaplačem. U Dubaiju nemate priliku da tugujete, s obzirom na to da je atmosfera fenomenalna. Ujutru čim ustanem i podignem roletne vreme je lepo i zato nema vremena za tugovanje", rekla je ona.

Jelena je u Srbiju došla sama.

"Suprug je na detoksu od mene pošto mu je trebalo jedno četiri dana da provede sam sa decom. Iskrena da budem, i meni je trebalo da dođem malo u Srbiju. Super nam je došao ovaj da ga nazovemo detoks jedni od drugih. Ipak kada ste neko vreme razdvojeni, posle se uželite partnera i jedva čekate da ga vidite. To je možda prednost braka u kom su oba partnera uspešna", smatra Bin Drai, a na pitanje da li joj suprug brani da izlazi, kaže:

"Ne, Said je otvorenih shvatanja, pogotovo što on zna sve moje prijatelje. Svaki put ako nije sa mnom u Srbiji samo me pita: "Reci mi da li si na stolu ili ispod stola?" Ovog puta nije došao sa mnom jer je sa decom, a i hteli smo da se odvojimo malo."

foto: Printscreen/Instagram

