MILE KITIĆ JE U BRAKU SA MARTOM 30 GODINA, A UHVATILA GA JE SA 3 DEVOJKE: Pevač priznao kako je reagovala njegova žena, ali i zašto imaju SAVRŠEN odnos!

Mile Kitić važi za starog zavodnika estrade. Iako je u srećnom braku sa Martom Savić koju je upoznao pre 30 godina na zajedničkom nastupu, često je dovođen u vezu sa mnogo mlađim devojkama. Međutim, to nikada nije poljuljalo njihov i te kako stabilan odnos.

Popularni folker odgovorio je na pitanje šta bi bilo kada bi situacija bila obrnuta, tj. šta bi bilo kada bi se Marta okrenula za mlađim muškarcem.

"Taman posla! Ja volim i kada se mlađi muškarci okreću za njom", izjavio je on.

foto: Damir Dervišagić

U estradnim krugovima kruže priče da je Mile veliki šmeker, ali, kako on kaže, nikada nije jurio koleginice.

"Ja volim žene, ali nikada ne bih na estradi bilo šta radio. Kada bih nešto uradio, ja bih to uradio negde gde sigurno niko neće videti, kao što to i rade biznismeni i mnogi drugi ljudi. Otputuju negde i pruže sebi zadovoljstvo za koje se nikad ne sazna", iskren je pevač.

Potom je objasnio da takva vrsta "ventila" zapravo može samo da održi i učvrsti brak.

foto: Dragana Udovičić

"I Marta i ja podržavamo taj vid ventila, i to može da održava brak. To je bolje nego imati neke paralelne veze, to ne valja i to ne podržavam, a ovo ostalo... Mislim, ja volim da budem uvek malo tu oko ribica", kroz smeh je prokomentarisao Mile.

Pevač ne krije da uživa u društvu lepih žena, te o vezama sa njima u javnosti često govori. Tako je izjavio da za jedno veče može da dovede i po deset devojaka u hotel.

"Marta me razume i podržava. Zna da je nikada ne bih ponizio, zapostavio ili ostavio zbog druge. Ona je na prvom mestu, moj prijatelj i majka mog deteta. Ali i moj vetar u leđa. Kada su me pljuvali, bila mi je podrška. Brine o mojoj karijeri, da nema nje ne bih ovoliko trajao. Brine o mom imidžu", rekao je i dodao:

"Bilo je tu svega i svačega. Nisam ja nikad imao vezu, ali svuda su oko mene lepe žene. Zezamo se. Sećam se jednom Marta dolazi, a ja sa tri devojke sedim, grlimo se, slikamo se... Glupo je da pričam da li sam je prevario ili nisam. Ali bilo je tu dobrih žena, zna i ona."

foto: Nebojša Mandić

Kurir.rs/Puls, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir