MAJKA DARKA LAZIĆA SE JAVILA IZ BRESTAČA: Branka otkrila kada će pevač izaći iz BOLNICE, čuje li se sa Sevićevom i šta joj je sin rekao da uradi u JAVNOSTI!

Branka Lazić srećna je što je njen sin konačno u boljem zdravstvenom stanju posle nesreće koja se dogodila 23. oktobra. Posle fotografije na Instagramu, pevačeva majka javila se iz Brestača i otkrila detalje.

Ona je potvrdila vest da je Marina Gagić trudna, pa i kako je to saopštila njenom sinu.

"Marina mu je pokazala mali papirić, ultrazvuk, ona je u 8 nedelji trudnoće. Nije naporna trudnica", rekla je ona i otkrila kako se Darko oseća:

"Darko je dobro, super se oseća. To je sve što mogu da kažem. Najviše ga zanima da li je kući sve u redu. Još ne znamo kada će izaći iz kuće, ali se nadamo da će to biti do Nove godine."

Lorena još nije videla svog oca, pa je Branka otkrila da su njoj rekli da joj je tata na poslovnom putu.

"Ne, Lorena je mala, ona još ništa ne zna, za nju je njen tata na putu, radi. Nedelju dana pre nesreće sam videla Lorenu, ali sada nisam u stanju da je čuvam. Ana i ja se povremeno čujemo, ona pita kako Darko. Lorena samo želi da dođe u Brestač", izjavila je Branka.

Darku još niko nije rekao kako je doživeo udes, a Branka je priznala kako se osećala:

"Još uvek ne zna kako je doživeo udes, nismo hteli da mu pokažemo. Bilo mi je jako teško. Ono što se pisalo me dodatno pogađalo. Najvažnije mi je da je sada van životne opasnosti."

Spekulisalo se da je pevač želeo da dobije nedozvoljene supstanice u bolnici, pa je njegova majka rekla da to nije istina, a potom je otkrila šta je Darko poželeo da kaže čim bude stigla:

"Darko me je zamolio da pozdravim sve njegove fanove i ljude koji ga podržavaju i poslao im poljubac", rekla je ona u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

