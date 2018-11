BOLJE MU JE DA JE U RATU SA MNOM, NEGO DA JE DOBAR: Kija Kockar progovorila o bivšem mužu, a evo zbog čega ga URNIŠE!

Budući da je Sloba Radanović prokomentarisao odnos sa njom, Kija ga je na Instagramu prekorila sa komentarom koji glasi "ne se.i".

Tim povodom, Kristina Kockar je objasnila zašto je toliko otvorena na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

"Uvek sam bila otvorena. Ja uvek kažem ono što mislim. Jednostavno, u tom trenutku, kada sam videla taj intervju, nisam mogla da se uhvatim ni za jednu rečenicu koju je on rekao, a da je istinita. Tako da sam bila u fazonu, ta jedna reč će sumirati moje utiske šta mislim o svemu tome, a ja to njemu kažem i lično. On i ja smo u super odnosima, koliko to ne izgledalo. U super smo odnosima, jer sam ja to sklonila skroz sa strane. On više nije moj emotivni partner. Ono što je on učinio, ja njega podsećam svaki dan. Njemu ne trebaju neprijatelji dokle god ima mene, koja ga urnišem sa tim stvarima, tako da mi je smešno kada pročitam da ljudi govore: "Jao, ona je sa njim u kontaktu, ne treba da ga pogleda, ne treba da bude OK s njim..." Verujte da je njemu bolje da je u ratu sa mnom, nego da je dobar", rekla je Kija, koja je otkrila da se neće pojaviti na promociji Slobine nove pesme.

foto: Printcsreen

"Naravno da neću (doći), jer snimam do kasno uveče. Nisam videla spot, čula sam pesmu. Videla sam najavu. Pozvao me je on lično na promociju i naš menadžer, međutim, snimam do kasno. Jako mi je žao", rekla je Kija.

Na pitanje da li će Slobi poslati poklon, Kija je odrično odgovorila.

"- Mislim da neću. Nisam ni razmišljala o tome. U svakom slučaju, želim mu sve najlepše. To je njegova promocija. Ja ako dođem tamo mislim da će to možda sve to baciti svetlost na neku drugu stranu, a njemu to ne treba, a, uostalom, zaista sam sprečena", rekla je Kija.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir