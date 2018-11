LJUBA JE VERENICI BIVŠEG MUŽA IZJAVILA SAUČEŠĆE I NAJBRUTALNIJE JE IZVREĐALA: Ivana Vrbaški se oglasila, a evo šta nije očekivala od Karađorđa!

Ljuba Pantović, bivša supruga Karađorđa Subotića, nema sjajno mišljenje o njegovoj verenici Ivani Vrbaški, za koju smatra da je primitivna i nevaspitana, a a sada se i Minina majka oglasila i dala komentar na sve.

"Meni uopšte nije jasno odakle to njoj da je ja pominjem. Ne poznajem je, nikada sa njom nisam razmenila nijednu reč. Nikada je u usta nisam uzala, nikada ne pljujem nikoga, a kamoli nekoga koga ne poznajem. Čak sam i Karađorđu pričala, kad kaže "pokojna baba Ljuba" - ne možeš tako da pričaš, ipak ti je ona rodila dvoje dece. Od mene to nikada nije mogla da čuje, to su stvarno budalaštine", kaže Ivana, koja komentariše Ljubinu tvrdnju da često menja momke, i to bivše učesnike "Zadruge".

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić

"Njeno mišljenje o meni kakvo je... To je njena stvar. Ima pravo na svoje mišljenje, ali ona mene ne poznaje. Uopšte nemam nameru da se pravdam nekom i da nekom nešto objašnjavam... Ako ona misli da je tako, okej. Ona, žena, očekuje da ja nju pljujem, a od mene to čuti neće. Kada je budem upoznala, onda ću prokomentarisati", kaže Ivana.

Ljuba je jutros, takođe, tokom svađe sa Karađorđem Ivani "izjavila saučešće" jer je, kako kaže, u vezi sa slabićem. Na to Vrbaški kaže sledeće:

"Ne komentarišem to nikako! Šta se kaže kad ti neko izjavi saučešće? Hvala! Ja sam čovek kojeg ne mogu da izazovu te stvari."

foto: Printscreen

Karađorđe je pokazao svoju drugu stranu tokom žestokih rasprava koje je vodio sa bivšom ženom Ljubom, što je Ivanu prilično iznenadilo.

"Iznenadila sam se, ja njega takvog nikada nisam videla. On je čovek koji, koliko ga ja znam, ton nikada nije povisio. Sa mnom nikada nije imao prilike da se pokaže u tom, nekom drugom svetlu", kaže Ivana, koja ne zna da li Ljuba govori istinu kada kaže da ju je Karađorđe fizički zlostavljao, ali tvrdi da sa njom tako ne bi mogao da se ponaša.

"Ne znam da li je to istina, ne poznajem je, pa ne znam da li laže ili govori istinu. Njemu može da se desi jedan pokušaj, ja ne bih trpela da neko viče, a kamoli da me neko udari", objasnila je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir