MENI JE SA NJIM SUĐENO: Svi komentarišu odnos Kaliopi i njenog BIVŠEG MUŽA, a sada konačno o tome govori JAVNO!

Kaliopi Bukle je dama koja je uprkos trendovima uspela da izgradi svoj put kojim ide skoro 40 godina. Pevačica je sada progovorila o bivšem mužu, suzama i javnom životu.

Bivši suprug vas najbolje poznaje?

- Naravno. On je čovek koji me najbolje poznaje kada je u pitanju muzika. Nas dvoje smo suđeni jedno drugome. Ako nismo u životu, bar smo u muzici. Tu se nikada nismo rastali. Ako smo se rastali kao supružnici, nismo kao muzički tandem. Nas dvoje imamo šta da ponudimo publici, da ispričamo. Nije slučajno što sam u svom životu upoznala njega.

foto: Printscreen

Retkost je da dvoje posle razvoda ostanu u tako dobrim odnosima?

- Moram da smislim neki skandal o sebi da ljudi počnu da pričaju o nečem drugom. Svaki inteligentan čovek koji ima ljudskosti, dostojanstva i životne etike u sebi zna da ostane u dobrim odnosima sa nekim sa kim je delio život. Ja sam žena koja ne pljuje u bunar iz kojeg pije vodu. Sa Romeom je meni suđeno, muzika koja nas povezuje, duša dušu poznaje i to je najvažnija stvar. Ne bi se iznedrile tolike pesme, priče, albumi i koncerti. Publici je važno šta će pevati Kaliopi, a ne da li nosi miniće, dekolte, da li se razvela ili ne. To nije moj stil. Navikla sam publiku da me sluša. A tu sam i da ih rasplačem kada treba.

Koliko ste vi plakali u životu?

- Ja i tugu dočekam sa osmehom. Plakala sam, ne sakrivam suze i emocije. Sada razmišljam koliko je ljudi plakalo zbog mene u životu. Svako će odmah pomisliti: “Aha, koliko je srca povredila”, ali ne. Mislim koliko ljudi zaplače kada pevam. Koliko je tu emocija. Kako privatan život, tako i suze pokušavam da stavim u pesme. U pesmama se najviše isplačem.

foto: Marina Lopičić

U pesmi pevate: "Bato, htela sam leteti, bato, krila mi slomili". Koliko su vam puta u životu lomili krila?

- Imamo čudan mentalitet da ne opraštamo uspehe drugima. S jedne strane ih veličamo, a sa druge strane, kada polete previsoko, pokušavamo na sve načine da ih spustimo. Kada bih razmišljala o tome ko je sve meni krila lomio, izgubila bih mnoge dragocene trenutke. Nije bitno ko je pokušao da mi slomi krila, bitno je da i dalje letim.

Jedno vreme ste se povukli iz javnosti. Da li vam je tada život bio jednostavniji?

- Verujem u to da ničiji život nije jednostavan. Problemi ne zaobilaze nikoga. Život je bio tada drugačiji. Dao mi je stvari koje pre toga nisam imala, ali naveo me da živim novu životnu epizodu. Samo što sam se razvela od Romea, ušla sam sa njim u studio da odradim povratnički album.

U tom periodu kada ste boravili u Švajcarskoj, dobili ste i sina?

- Da. Radila sam u školi skoro šest godina. I danas mi pišu na Instagramu, prisećaju se lepih momenata.

foto: Aleksandar Jovanović

