DARKO LAZIĆ IDE U MANASTIR CRNU REKU DA SE LEČI OD ZAVISNOSTI: Spreman je da promeni život IZ KORENA zbog Marine i BEBE! Evo da li će verenica moći da ga posećuje

Darko Lazić se oporavlja od teške saobraćajne nesreće, a nakon što je pre nekoliko dana saznao srećne vesti, da je njegova verenica Marina trudna, i da će postati otac po drugi put, odlučio je da iz korena promeni život.



"Iako su Darkovi roditelji srećni što njegovo zdravstveno stanje ide na bolje, oni i dalje strahuju da bi mogao da se vrati narkoticima kad izađe iz bolnice. Zbog toga su se na više strana raspitivali o rehabilitaciji, a akda su im prijatelji pričali o novim metodama lečenja u manastiru Crna reka, oni su odlučili da na svaki način ubede sina da ode na odvikavanje upravo tamo", priča izvor i dodaje da je Lazić tek nakon saznanja da će dobiti drugo dete pristao na lečenje.

"Iako je Darko na njihov predlog rekao da ima vremena i da će razmisliti o svemu, njegovi roditelji nisu polagali preteranu nadu u to da će se on lečiti od zavisnosti. Izbegavao je nekoliko puta tu temu, i zamolio roditelje da mu to ne pominju, dok ne dođe trenutak da izađe iz bolnice. Ipak, kada mu je Marina pre neki dan rekla da je trudna, on je rešio da će ići i na lečenje, i tražio majci da se raspita i prikupu sve potrebne informacije", kaže izvor i otkriva, da će ako sve bude kako treba, i Marina krenuti sa njim:

"Manastir se nalazi u planinama, u klisuri nedaleko od Novog Pazara, ali su štićenici smešteni u obližnjim paviljonima, gde žive tokom lečenja. Radi se o čitavom programu, koji je namenjen kako za štićenike, tako i za njihove porodice. Zavisnici imaju svoje radne obaveze, smešteni su u prirodi, i izmešteni od gradskih dešavanja. Marina će imati mogućnost da posećuje Darka na svakih nekoliko dana, i da bude blizu Darka. Budući da svi hoće da mu pomognu, nije isključeno a će se na tih nekoliko meseci svi preseliti u novi Pazar, kako bi Darku dali podršku za težak period koji mu predstoji. Lazići u Pazaru imaju rođake i bliske prijatelje i objašnjava pravila lečenja."



"Pravila su stroga u paviljonima, a metode se zasnivaju na principu kažnjavanja štićenika i te metode su neprijatne, ali vrlo efikasne. Bili bi zaposleni tokom celog dana, i ne bi imali vremena za razišljanje o bilo čemu drugom. U odom manastiru su se izlečile hiljade ljudi", dodaje izvor blizak pevaču.

