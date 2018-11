FOLKERKA SRELA BIVŠEG SA SADAŠNJOM ŽENOM: Svi su čekali samo NJENU reakciju, a onda je USLEDIO ŠOK! (FOTO)

Zlata Petrović srela je na jednom događaju svog bivšeg muža, voditelja Zorana Pejića Peju sa novom suprugom, i na iznenađenje prisutnih veoma im se obradovala.

Kako su rekli, svi troje su prijateljskim odnosima.

Bivši supružnici Zlata Petrović i Zoran Pejić Peja imaju sina Jovana, a njih dvoje su u odličnim odnosima upravo zbog sina.

foto: Damir Dervišagić

"Ona super izgleda. Lepa je devojka. Oduševilo me je to što sam kada sam im ušla u kuću videla da je sve čisto, a ja to mnogo volim kod ljudi. Time me je kupila", otkrila je pevačica jednom prilikom šta misli o Pejinoj novoj izabranici.

"Peja i ja imamo neraskidivu vezu, kako zbog deteta, tako i zbog toga što smo veoma vezani i jedno drugom pomažemo" zaključila je Zlata, kojoj Peja pomaže i u savetovanju oko ishrane, budući da je poznato da oboje vode računa o svom izgledu.

foto: Damir Dervišagić

