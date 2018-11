MAJKA SLOBE RADANOVIĆA PROGOVORILA PRVI PUT POSLE ZADRUGE 1: Evo šta stvarno misli o Kiji, Luni i da li se čula sa Anabelom i Gagijem! ŠOK!

Roditelji Slobodana Radanovića prvi put od finala "Zadruge 1" pojavili su se u javnosti, iako se od juna, kada je bilo finale, pa do sada nisu oglašavali.

Slobina majka Draginja rekla da se odlično oseća i da je presrećna zbog sina.

foto: Instagram screenshot

- Super sam, srce mi je ovoliko! Na mestu je sve. Znam ja koga sam radila, znala sam da je tako trebalo da se desi. Ja sam ponosna majka, najponosnija na svetu. I majka, i tata, i svi ostali - kaže Draginja i priznaje da Zadruga jeste pomogla Slobi da se "progura".

foto: Printscreen

- Preživeli smo sve, hvala Bogu. Ovo smo jedva dočekali i daće Bog da pesma stigne do slušalaca - sa osmehom kaže Draginja.

Ispratila je Slobino gostovanje u "Zadruzi 2", kada se sreo sa bivšom ljubavnicom Lunom Đogani koja je nakon toga doživela nervni slom.

- On je ušao, odradio svoj posao profesionalno. Rijaliti je završen, što se tiče mene i njega. Šta će biti dalje... On će ići za svojom karijerom, to mu je najpametnije sada da radi - kaže Draginja.

- Dok su bili tamo bili su zajedno, šta se izdešavalo - izdešavalo se. Život ide dalje i šta da se radi. Svako ide svojim putem i svakom detetu svaku sreću Bog neka da. Prvo da pođe od mojeg, pa dalje redom. Ne želim nikome zlo. Ja znam kako sam njega vaspitala i znam ko je on.

Na pitanje da li su je zvali Anabela ili Gagi, Draginja je rekla:

- Ne, ne, ne! Završen je rijaliti. Znaš šta, mi na početku nismo znali šta nas je snašlo. Mi nismo medijske ličnosti i to nam je teško palo. Htela sam da umrem... Ali, koliko sam bila tužna, sad sam srećna. On je moja zvezda

Danica uvek bio i biće, ja sam ponosna majka. Podignem glavu gore, nemam čega da se stidim.

Na pitanje šta misli o tome da Kija i Sloba snime duet, Draginja je ragovala prilično drugačije neko tokom Zadruge 1.

- Nemam ništa protiv. To je profesija, ja nemam ništa protiv. Razumem ja to, a birala nisam niti ću birati. Onaj odozgo sve rešava - kaže Draginja.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Telegraf/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir