ABRONOŠA USRED SREDE Vragolanu vadili igračku iz zadnjice

Zdravo, drugari, eto mene opet. Sedam dana je proletelo, a ja sam, kao što ste i navikli bila baš vredna. Videla sam se na kafici sa mojim Abronošicama, prisustvovala sam nekim zabavama sa selebriti ličnostima i donela vam nove sočne priče. Znam da jedva čekate da ih čujete, pa ću zato odmah početi.



Prva osoba o kojoj vam danas pišem je jedan sportista, zvaćemo ga Vragolan. On nikako da se skrasi pored jedne devojke i stalno skače iz veze u vezu. Pazite kad ni mi koji znamo sve šta se dešava u gradu često ne možemo da pohvatamo s kojoj je devojkom. Vragolan je poznat po burnim ljubavima, ali do sada niko nije znao da previše voli da se igra tokom seksa. Nedavno sam čula da je baš perverzan, voli devojkama svašta da radi, ali i one njemu. Svakakva pomagala koristi, pa čak i suvenire. E, baš zbog takvog jednog je nedavno završio u bolnici. Njemu je riba tokom divljeg seksa u zadnjicu gurnula Babušku jer je on to zahtevao, pa su doktori morali da se postaraju da mu je izvade. Vragolan je hteo da se pokaže, ali je izvukao deblji kraj. Kažu mi moje ptičice da lekari nisu mogli da dođu sebi od šoka šta su videli. Vragolan je hteo da sve ovo sakrije, ali ipak nije mogao, pa se priča brzo proširila gradom.



Druga priča tiče se jedne naše poznate sredovečne glumice zvaćemo je Bulkica. Ona je godinama u braku s mužem u kojeg je i sada zaljubljena kao prvog dana. Bulkica gde god da se pojavi ističe kako je njen brak savršen, ali zapravo prikriva pravu istinu - da je muž vara sa mlađim devojkama. Njegovo neverstvo nije slučajnost, već on to stalno radi. Što bi rekli, vara ženu gde god stigne. Već godinama menja ljubavnice, a to ona dobro zna. Bulkica se nikome ne poverava o brljotinama svog muža. Čak ni bliskim prijateljicama o tome ne priča, ali svakako ne može da izbegne ogovaranja koleginica koje joj se smeju jer je i pored svega i dalje s njim. Bulkici razvod ne pada na pamet. Radije će biti prevarena supruga nego raspuštenica.



Drugari to bi bilo sve za danas, pišem vam i sledeće srede. Pozdravljam vas i ljubim.

Vaša Abronoša

Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

Kurir

